我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

華人長者分租房間 因這疏忽租金收不到還遭勒索

流產被控謀殺入獄 內州婦與州府10萬和解

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
內華達州女子盧梭2018年流產後，根據百年前制定的州法，因過失殺人重罪入獄服刑。該案件於2025年正式撤銷，並與州府達成10萬元和解。圖為內華達州議會。（美聯社） 宋凌蘭
內華達州女子盧梭2018年流產後，根據百年前制定的州法，因過失殺人重罪入獄服刑。該案件於2025年正式撤銷，並與州府達成10萬元和解。圖為內華達州議會。（美聯社） 宋凌蘭

內華達州女子帕蒂恩斯‧盧梭(Patience Rousseau)2018年流產後，根據百年前制定的州法，被控過失殺人重罪並入獄服刑兩年多。歷經多年的司法攻防，她的定罪和案件陸續撤銷。州政府上月在審查委員會中以10萬元與她達成和解，為這場長達八年的官司畫下句點。

美聯社報導，盧梭2018年的名字為帕蒂恩斯‧佛雷澤(Patience Frazier)，當時26歲的她住在內州溫尼馬卡(Winnemucca)。她4月在家中流產，包裹胎兒遺體後埋在自家後院，並以十字架標記位置。

約40天後，盧梭遭警方逮捕；檢方依據1911年制定的服藥終止妊娠州法，指控她在懷孕24周後以藥物引產，構成過失殺人重罪。

辯護律師賴拉‧菲茨西蒙斯(Laura FitzSimmons)表示，盧梭是該法通過百餘年來唯一被起訴並定罪的對象，內華達因此成為「唯一一個將終止妊娠明定為重罪的州」。

律師法拉‧迪亞茲-特洛(Farah Diaz-Tello)說：「即使在人工流產禁令最嚴苛的州，也有明文規定，接受終止妊娠不構成犯罪，但內華達並非如此。」

案發當時，盧梭原已預約前往雷諾市(Reno)接受人工流產，但因汽車拋錨而未成行。她並不清楚自己究竟懷孕幾周。

她曾上網搜尋自然終止妊娠的方法，包括大量食用肉桂和搬重物。檢方無法證明這些行為與流產具科學因果關係，但因她懷孕期間曾施用安非他命(冰毒)與吸食大麻，檢方據此主張她的吸毒行為目的是為了墮胎，違反州法。

最終，盧梭在公設辯護律師的建議下，於2019年認罪入獄。

2021年，州地方法官以「辯護律師失職」為由撤銷定罪。

菲茨西蒙斯成功主張，檢方無法證明施用毒品導致流產，也無法證明她明知已逾24周的門檻而蓄意墮胎；此案2025年正式撤銷。

盧梭後來搬到南達科他州，建立家庭，目前育有三名子女，最小的兒子今年滿4歲。

盧梭形容，本月達成的10萬元和解讓她暫時鬆一口氣，卻無法解決問題；她坦言，案件造成的創傷與社會標籤揮之不去，「我失去很多希望，至今仍在努力尋回。」

世報陪您半世紀

上一則

無力還賭債 明星律師逃稅、房貸詐欺罪成

下一則

滑雪名將范恩冬奧比賽受傷 透露手術成功免截肢

延伸閱讀

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪
南加「優等生命案」再掀風波 亞裔男想靠這翻案

南加「優等生命案」再掀風波 亞裔男想靠這翻案
蒙市女童趙安失蹤案／父藏匿謊報 因創傷後壓力症免訴

蒙市女童趙安失蹤案／父藏匿謊報 因創傷後壓力症免訴
2023年托兒所2童溺亡案 共同被告認罪

2023年托兒所2童溺亡案 共同被告認罪

熱門新聞

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

2026-02-21 20:30
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」