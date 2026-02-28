華納高層：1100億美元賣給派拉蒙 已簽約

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
華納公司終於由派拉蒙天舞公司買下。(路透)
串流巨擘網飛(Netflix)宣布退出華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery，WBD)併購案後，WBD高層在線上全球里民大會(Global Town Hall)透露27日以1100億元高價簽約，出售給派拉蒙天舞(Paramount Skydance，PSKY)，交易預計在今年第三季完成。

根據路透獨家掌握的大會錄音檔，華納兄弟營收暨戰略長坎貝爾(Bruce Campbell)證實：「Netflix有權提出和派拉蒙競爭的報價，不過眾所周知，他們最終決定不這樣做，因此今天我們已和派拉蒙簽署協議，這就是目前的情況。」

由億萬富豪艾里森(Larry Ellison)之子大衛．艾里森(David Ellison)領導的派拉蒙本周稍早報價，從每股30元上調至31元，而且採用全現金支付，遠高於Netflix先前提出每股27.75元收購價，而且Netflix拒絕跟進每股31元報價， 最終由PSKY成功併購，消息傳來，派拉蒙股價飆漲24%，就連Netflix股價也上漲13%，顯示投資人樂見Netflix退出以及派拉蒙併購WBD，同時消息人士樂觀預測，PSKY有望輕鬆獲得歐盟反壟斷機構批准，任何必要的資產剝離規模可能都極小。

派拉蒙天舞公司買下華納。(路透)
這起併購案堪稱近年來好萊塢最大規模的產業重組，派拉蒙取得WBD豐富的智慧財產權，包括「怪獸」(Fantastic Beasts)和「駭客任務」(The Matrix)等系列電影，而且進一步強化串流媒體業務，透過HBO Max和Paramount+潛在合併，獲得更多市場分額並提升與Netflix抗衡的競爭力。

不過國會朝野兩黨憂心WBD併購案可能導致消費者今後觀影選項減少以及帶動物價上揚，同時戲院業者也擔心，大型片廠的合併可能增加失業率並減少戲院上映的電影數量，因此派拉蒙成功併購華納兄弟後，引起加州檢察長邦塔(Rob Bonta)關注，強調將針對該筆交易「積極」進行審查，包括其中約290億元的債務。

Netflix 加州 歐盟

