范斯銜川普令 首波反詐行動拿明州開刀 暫停撥付2.6億白卡經費

編譯盧炯燊／綜合報導
副總統范斯（右）25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起ㄋ暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)
副總統范斯（右）25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起ㄋ暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

川普總統24日在國情咨文演說中揭櫫「反欺詐戰爭」，並責成副總統范斯領銜。范斯於翌日馬上行動，起手式就是向民主黨執政的明尼蘇達州開刀，暫停撥付近2.6億元的白卡(Medicaid，聯邦醫療補助)經費。

據華爾街日報報導，范斯25日宣布「暫停向明州政府撥付聯邦款項，直至州政府認真履行義務，制止欺詐美國納稅人的行為」。這筆為數2.595億元的資金原本要用於幫助明州的各項醫療計畫。

范斯與醫療保險及醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)主任奧茲(Mehmet Oz) 聯合作此宣布。范斯表示，聯邦將暫停撥付資金，直到州長華茲(Tim Walz)能夠證明，這些經費真正流向預定受惠者。

奧茲則說，CMS是在審查該州先前如何動用白卡聯邦撥款後，作出暫停撥付決定。他更警告，「如果明州未能肅清整個系統，該州今年遭聯邦延期撥付的資金，將累計10億元。」。

范斯表示，明州是第一個被列為打擊目標的州份，是因為該州的詐欺行為已達到「工業化規模」。他以明州一家自閉症中心如何濫用聯邦撥款為例，指司法部調查發現，該中心獲得撥款後，涉嫌每月付給家長300至1500元，以吸引他們參加中心的醫療計畫。

華茲在X平台發放視頻回應遭暫停撥款，直指范斯並非針對欺詐，而是「一場報復行動。川普正在動用整個聯邦政府的力量，來懲罰像明州這樣的民主黨州。」

明州早前反對川普政府派駐數千名聯邦移民執法人員進駐掃蕩非法移民，導致兩名美國公民被槍殺，引發公眾強烈憤慨，最終川普政府作出讓步。

華茲又說：「這些削減將對我們州的退伍軍人、有幼兒的家庭、殘疾人士及勞工階層造成毀滅性打擊。」

早在2022年還在拜登執政時期，明州即爆發大規模詐欺行為，在疫情期間涉嫌濫用俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)，47人遭起訴。

明州 范斯 川普

