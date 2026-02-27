「沒資格領取」 溢領9000元糧券84歲婦找工作還錢：有人雇我嗎？

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
據統計，全國糧食券福利發放錯誤率約為11%，但絕大多是案例都是民眾溢領，而不是少拿。圖為一家市場允許使用糧食券告示。(美聯社)
據統計，全國糧食券福利發放錯誤率約為11%，但絕大多是案例都是民眾溢領，而不是少拿。圖為一家市場允許使用糧食券告示。(美聯社)

新聞周刊25日報導，德州84歲婦人吉拉莉‧金恩(Jerralee King)自2021年第一次申請俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)以來，連續幾年每月收到112元到348元不等的補貼，直到去年3月福利停止發放。但不知為何原因。金恩後來收到信件通知說，德州政府在資格審查時出了錯，她其實沒資格領取福利，因此積欠州政府8927元，必須用部分社安金來償還。

金恩的狀況並非特例。法律訊息組織Legal Clarity統計顯示，全國SNAP福利發放錯誤率約11%，多付或少付都有，但絕大多是案例都是民眾溢領，而不是少拿。

身為一名靠社安金獨自生活的寡婦，金恩說這筆額外的資金對她助益甚大。「這帶來很大的改變。確實如此。我不用擔心了。我知道我有足夠的錢維持生活，」

但2025年7月，金恩卻收到SNAP溢領索賠通知，信上寫道德州衛生與服務委員會(Health and Human Services Commission)認定超額支付糧食券福利，溢付是因為「機關疏失」(AGENCY Error)導致。信上寫道，負責審查的單位沒有輸入正確的資產金額，導致金恩獲得了她其實沒有資格領取的SNAP福利。

根據聯邦法律，民眾必須償還溢領糧食券福利，即使錯誤不是民眾造成。

溢領糧食券福利不會導致社安金被取消，不過根據聯邦債務追討法規，民眾社安金有部分會被直接扣抵，用來償還SNAP債務。

根據去年通過的大又美法，各州必須在2028年之前將SNAP福利計畫整體錯誤率降到6%以下，否則將經費將面臨遭刪除。

金恩已經收到財政部通知，每個月社安金將被扣除15%金額，直到積欠SNAP的近9000元還清為止。金恩說，這意味著她每月將少領約200元。

金恩接受休士頓地方電視台ABC 13訪問時說，為了還錢如今被迫要找工作賺錢，「希望有人願意雇用這個歲數的老太太。」

