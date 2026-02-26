牽扯艾普斯坦案 前財長桑默斯將辭哈佛教職

我的頻道

編譯王若馨、記者顏伶如／綜合報導
曾任美國財政部長與哈佛大學校長的桑默斯（圖），因與性犯罪者艾普斯坦的電郵曝光而身敗名裂。（美聯社）
曾任美國財政部長與哈佛大學校長的桑默斯（圖），因與性犯罪者艾普斯坦的電郵曝光而身敗名裂。（美聯社）

淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey E. Epstein)檔案公布，持續衝擊曾與他有往來的名人。哈佛大學前校長桑默斯(Lawrence H. Summers)25日宣布，將於本學年結束時辭去教職。諾貝爾獎得主艾克瑟博士（Dr. Richard Axel） 也表示，在他與艾普斯坦的關係引發公眾關注之後，將辭去哥倫比亞大學祖克曼心智大腦行為研究所（Zuckerman Mind Brain Behavior Institute）共同所長一職。

哈佛發言人25日向該校校報「深紅報」(The Harvard Crimson)證實此事，並在聲明中表示，桑默斯的辭職「與哈佛大學目前針對政府近期公布之艾普斯坦相關文件所進行的審查工作有關」。

發言人說，桑默斯也已於25日辭去哈佛甘迺迪學院莫薩瓦—拉赫馬尼商業與政府中心(Mossavar-Rahmani Center for Business and Government)的共同主任一職，他自2011年起擔任該職位。未來他將不再授課，也不會再指導新的學生。

桑默斯在給「深紅報」的聲明中表示，他做出「艱難的決定」選擇退休，並稱自50年前以研究生身分進入哈佛以來，能夠教授並與數以千計的學生及同僚共事，「他將永遠心存感激」。

去年11月一批電子郵件曝光，揭露桑默斯至少在七年間頻繁與艾普斯坦往來，討論女性、政治，以及與哈佛相關的計畫。

在哥大任教53年、79歲的艾克瑟24日在聲明中表示，「我過去與艾普斯坦的關聯，是一次嚴重的判斷失誤，我對此深感懊悔。我為辜負了朋友、學生與同事的信任而道歉，」

艾克瑟並未因他與艾普斯坦的友誼而被指控有任何不當行為。不過，1月公布的文件顯示，他曾與艾普斯坦保持聯繫並一同用餐。

艾克瑟表示，未來將繼續在祖克曼研究所主持其實驗室的研究工作。艾克瑟於2004年與琳達．巴克（Linda Buck）因「發現嗅覺受體及嗅覺系統的組織方式」，共同獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

此外，司法部公布艾普斯坦檔案時，暢銷作家兼「心靈大師」邱普拉(Deepak Chopra)本月稍早在社群網站X發文跟昔日好友艾普斯坦切割，聲稱不曾參與任何犯罪或剝削行為。

但是有線電視新聞網(CNN)報導，司法部檔案裡有數百則邱普拉與艾普斯坦的簡訊往來，顯示兩人關係並不是邱普拉聲稱的「僅有有限接觸」。邱普拉曾寫信給艾普斯坦說，川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)曾參加2016年冥想課程，「我注意教室裡有美女」。

根據通訊紀錄，邱普拉與艾普斯坦2016年到2019年之間頻繁聯繫。

哈佛大學前校長桑默斯(右)在淫魔富豪艾普斯坦(左)承認犯行後，仍保持密切聯繫。(...
哈佛大學前校長桑默斯(右)在淫魔富豪艾普斯坦(左)承認犯行後，仍保持密切聯繫。(美聯社)

艾普斯坦 諾貝爾獎 司法部

