我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

艾普斯坦花10多年建立關係 人脈遍布微軟高層

編譯中心／綜合報導

紐約時報報導，根據美國司法部最新公開的文件，已故淫魔富豪艾普斯坦生前深度經營微軟高層人脈，不僅和創辦人蓋茲(Bill Gates)往來，還和微軟多名高階主管熟識，得以掌握微軟內部動態。

報導說，艾普斯坦也想接觸其他大型科技公司，但在打入微軟核心圈方面最為成功。他利用一段關係拓展下一段關係，逐漸掌握公司內部動態，關注事項從執行長接班問題到高層主管的慈善事業。2009年因他涉及未成年賣淫案入獄後，微軟高層的關係協助他重返社交圈。

司法部文件顯示，艾普斯坦花了10多年建立微軟高層人脈，結識包括蓋茲、前技術長米爾沃德、視窗部門主管西諾夫斯基、微軟董事會成員霍夫曼以及蓋茲個人投資與慈善基金的員工。

艾普斯坦與微軟最早的聯繫可追溯至1996年。當時微軟技術長米爾沃德在西雅圖為知名物理學家霍金舉辦晚宴，艾普斯坦跟著友人出席，結識米爾沃德等人。

根據文件，米爾沃德一直和艾普斯坦往來，還幫艾普斯坦牽線會見蓋茲。2010年12月，蓋茲決定和艾普斯坦會面，原因之一是米爾沃德「認為我會喜歡見他，這是件好事」。

艾普斯坦亦曾請米爾沃德安排，與另一位微軟共同創辦人艾倫會面。

2000年代初期，艾普斯坦透過他支持完成醫學教育的梅蘭妮．沃克進一步接近微軟。沃克與微軟視窗部門主管西諾夫斯基交往，並搬至西雅圖，2006年加入蓋茲基金會。

微軟2012年推出Windows 8結果失敗，西諾夫斯基因此準備離開微軟，向艾普斯坦諮詢離職協議與補償條款，隔年離職拿到1400萬美元補償後，還表示要分給艾普斯坦。

2013年，艾普斯坦也透過微軟人脈與領英共同創辦人、科技投資家霍夫曼結交。霍夫曼後來曾前往艾普斯坦的私人小島，兩人互贈禮物。透過霍夫曼，艾普斯坦得以接觸其他科技界名流。2015年在加州一場晚宴上，出席者包括特斯拉創辦人馬斯克、臉書創辦人查克柏格等人。

2017年霍夫曼加入微軟董事會，持續與艾普斯坦會面，並向其通報與蓋茲的互動情況，直到2018年。

世報陪您半世紀

艾普斯坦 微軟 司法部

上一則

牽扯艾普斯坦案 前財長桑默斯將辭哈佛教職

下一則

陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報

延伸閱讀

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
桑默斯辭哈佛教職 校方證實因艾普斯坦檔案調查

桑默斯辭哈佛教職 校方證實因艾普斯坦檔案調查
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
司法部檔案顯示「心靈大師」邱普拉跟艾普斯坦交情密切

司法部檔案顯示「心靈大師」邱普拉跟艾普斯坦交情密切

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡