紐時：長期忽視台灣晶片 矽谷災難正逼近

去年3月台積電董事長魏哲家(右)在白宮承諾加碼對美投資，川普總統在旁聆聽。(路透)

紐約時報24日以「矽谷 長期忽視台灣晶片的災難正逼近」為題報導，美國政府多年來反覆警告矽谷高層，若中國對台動武切斷晶片供應，許多美國科技業靠庫存僅能支撐數個月，美國經濟恐瞬間癱瘓，因此敦促美企降低對台灣依賴。

然而，矽谷高層基於成本與技術現實，不願大規模轉單，直到關稅壓力升高，美國半導體投資和設廠才開始出現部分進展。

半導體產業協會2022年機密報告指出，若台灣晶片供應中斷，將引發自大蕭條 以來最大經濟危機。台灣不僅為iPhone生產晶片、供應逾半數汽車記憶體晶片，也在人工智慧(AI)晶片組裝領域居於領先地位，牽動全球約10兆美元經濟產出。

報告警告，一旦台灣晶圓廠停工，美中經濟都將遭重擊。美國經濟產出將大減11%，是2008年金融危機衰退幅度的兩倍；中國情況更嚴重，經濟產出可能萎縮16%。

國安官員多次警告蘋果、超微、Nvidia(輝達，另譯英偉達)與高通等企業高層，表示中國軍力擴張與2027年前後出兵台海的風險，已不能再視為抽象地緣政治問題。

前總統拜登時期的白宮國安顧問蘇利文曾說，美國對台灣的依賴是最大弱點之一，企業更關心財報與利潤率，而非地緣風險，產業普遍抱持「若出事大家一起遭殃」的心態。