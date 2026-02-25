我的頻道

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

紐時：長期忽視台灣晶片 矽谷災難正逼近

編譯盧思綸／綜合報導
去年3月台積電董事長魏哲家(右)在白宮承諾加碼對美投資，川普總統在旁聆聽。(路透)
紐約時報24日以「矽谷長期忽視台灣晶片的災難正逼近」為題報導，美國政府多年來反覆警告矽谷高層，若中國對台動武切斷晶片供應，許多美國科技業靠庫存僅能支撐數個月，美國經濟恐瞬間癱瘓，因此敦促美企降低對台灣依賴。

然而，矽谷高層基於成本與技術現實，不願大規模轉單，直到關稅壓力升高，美國半導體投資和設廠才開始出現部分進展。

半導體產業協會2022年機密報告指出，若台灣晶片供應中斷，將引發自大蕭條以來最大經濟危機。台灣不僅為iPhone生產晶片、供應逾半數汽車記憶體晶片，也在人工智慧(AI)晶片組裝領域居於領先地位，牽動全球約10兆美元經濟產出。

報告警告，一旦台灣晶圓廠停工，美中經濟都將遭重擊。美國經濟產出將大減11%，是2008年金融危機衰退幅度的兩倍；中國情況更嚴重，經濟產出可能萎縮16%。

國安官員多次警告蘋果、超微、Nvidia(輝達，另譯英偉達)與高通等企業高層，表示中國軍力擴張與2027年前後出兵台海的風險，已不能再視為抽象地緣政治問題。

前總統拜登時期的白宮國安顧問蘇利文曾說，美國對台灣的依賴是最大弱點之一，企業更關心財報與利潤率，而非地緣風險，產業普遍抱持「若出事大家一起遭殃」的心態。

紐時指出，現在台灣比以往任何時候都攸關美國經濟存亡。去年10月，台積電亞利桑納廠生產出Nvidia第一顆美製AI晶片，黃仁勳盛讚歷史時刻。但黃仁勳沒說的是，這顆晶片其實尚未完成，仍需先進封裝等後段程序，關鍵工序仍須送回台灣。也就是說美國雖做出晶片，但供應鏈最關鍵也最脆弱的最後一哩，終點仍在台灣。

台積電在全球半導體供應鏈扮演舉足輕重的角色。(本報資料照片)
矽谷 黃仁勳 大蕭條

矽谷 黃仁勳 大蕭條

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30

