母失蹤逾3周 女主播懸賞百萬求線索 坦言「她可能已經走了」

圖為鮮花環繞呼籲讓失蹤婦人南茜回家的標語牌。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(TODAY)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)表示，家人現懸賞100萬元，徵求能夠協助找到母親南茜(Nancy Guthrie)的線索。南茜從亞利桑納州 的家中失蹤已超過三周。

葛瑟瑞24日表示，家人仍在期盼奇蹟發生，希望能夠找到母親，但她坦言母親可能已不在人世。

「她可能已經走了，」葛瑟瑞在Instagram發文表示，「可能已經回到她所愛的主的懷抱，在天堂翩翩起舞」。

84歲的南茜1月31日在亞利桑納州土桑(Tucson)市郊外自宅最後一次現身。隔天，她就被通報失蹤。當局認為她遭到綁架，聯邦調查局(FBI )公布監視器影像，顯示一名蒙面男子在南希失蹤當晚出現在她家門口。

FBI在家門口發現南茜的血跡，但尚未公開更多證據。

由於南茜每天須服用重要藥物，葛瑟瑞很擔憂，「肯定有人知道一些能讓她回家的線索」。

皮瑪郡(Pima County)警長辦公室表示，數百人正在調查南茜失蹤案，已收到超過2萬條線索。

兩周前公布的門鈴監視器畫面顯示，一名男子揹著背包、戴手套出現在南茜家門外，這是第一個重大突破。但同時也引發諸多疑點。

警長辦公室23日表示，他們注意到在已公布的不同影像中，蒙面男子的穿著有所不同，例如有時揹著背包，有時則沒有。

「這些照片沒有任何日期或時間戳，」警方表示，「因此，任何關於這些照片拍攝於不同日期的說法都純屬猜測」。

警長納諾斯(Chris Nanos)之前表示，南茜的家人，包括兄弟姐妹和配偶，都不是嫌疑犯。

葛瑟瑞24日表示，她的家人還將向「美國失蹤與受剝削兒童國家中心」(National Center for Missing and Exploited Children)捐贈50萬元。

「我們希望大家對我們母親和我們家庭的關注也能惠及所有和我們一樣的家庭，」她說。