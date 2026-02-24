周末炸彈氣旋夾帶暴雪 宛如二級颶風

周末的東北暴風雪帶來少見的大量降雪，狂風加降雪，東北部各地23日陷入白茫茫、伸手難見五指的情境。圖為紐約市曼哈頓42街與布萊恩公園附近少數市民步行過街。(美聯社)

炸彈氣旋 (bombogenetic cyclone)在中大西洋地區北部帶來1呎到2呎降雪之後，23日橫掃新英格蘭地區。雷雪(thundersnow)、具有破壞威力的強風、沿海洪水跟著暴雪出現，降雪量是平均5年到10年才會經歷一次的規模。這場冬季風暴從22日晚間開始迅速增強，比一般定義的「天氣炸彈」(weather bomb)速度還快75%，對普通觀察者來說看起來就像颶風 。

華盛頓郵報分析，這波強大的東北風暴(nor'easter)，威力大約等於二級颶風，甚至具有類似風眼的平靜中心。

然而，從大氣科學角度來看，這次東北風暴跟颶風卻是對立面。

颶風有著「暖心」(warm-core)系統，從被陽光曬暖的海水汲取能量而增強。但這次東北風暴卻是斜壓氣旋(baroclinic cyclone)，汲取能量來自噴射氣流以及氣團碰撞。

位於2萬2236哩高空的GOES東側衛星(GOES East)拍攝的「炸彈氣旋暴風雪」(bombogenetic blizzard)影像，看起來像一個巨大的螺旋，造型很像一個逗號。逗號尾部是冷鋒，乾燥的冷空氣往東南方推進之下形成。北邊的逗號頭部是因為熱帶水氣沿著暖輸送帶被彈射向北，像風車一樣朝西北方轉進冰點以下的空氣裡而形成。逗號頭部的環繞氣流，從22日晚間開始的24小時裡猛烈侵襲美國東北部。 強大的東北暴風雪侵襲紐約，圖為一名行人沿著布萊恩特公園附近的第42街行走。（美聯社）

逗號頭部的彎曲部分，通常是溫暖的暴雷雨(thunderstorms)正轉向西北進入冷空氣中，這是為什麼形成帶狀雷雪的原因。紐約市有一棟建築物被閃電擊中，麻州東南部與羅德島州的納拉甘西特灣(Narragansett Bay)離岸風力發電機也遭到數十次雷擊。

雷雪較容易擊中高聳直入雲霄的人造設施，如此一來有助於集中可能過於分散的電荷。

冬季風暴的中心雖然出現平靜、晴朗的區域，讓人聯想到颶風的風眼，但它其實不是真正的風眼，因為形成方式不同。

冬季風暴的中心是從風暴系統裡的較溫暖部分被拆分出來的獨立暖空氣，隨著氣團下沉到風暴中心，形成了氣壓最低的獨立平靜區域。