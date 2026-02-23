美國冰球隊冬奧奪雙金 川普邀請參加國情咨文演說

圖為美國女子冰球隊19日在米蘭冬奧獲金牌後慶祝。(美聯社)

川普 總統將於24日發表國情咨文 演說，他邀請都剛剛在米蘭冬奧會獲金牌的美國男女冰球隊出席，但是女子隊已婉拒，男子隊則尚未表態。

在美國男子冰球隊於延長賽擊敗加拿大奪金後，川普22日電話恭喜並邀請男子冰球隊出席國情咨文演說。他還開玩笑說，「我跟你們說，我們得把女子冰球隊也帶上，不然我覺得我可能會被彈劾。」

美國女子冰球隊19日也在冬奧決賽中擊敗加拿大摘下金牌，但女子冰球隊表示她們婉拒川普的邀約。發言人說，「我們奪金的女子冰球隊很榮幸受邀，同時感謝對她們卓越成就的認可。但由於時間安排以及賽後運動員已有學業和工作安排，不克參加。」

眾院議長強生(Mike Johnson)則邀請一名被關押的維吾爾 族醫生的女兒穆拉特(Ziba Murat)出席國情咨文演說。

古麗仙．阿巴斯(Gulshan Abbas)醫生已被中國監禁7年。穆拉特和她的姨母魯珊．阿巴斯(Rushan Abbas)長期以來公開表示，她們認為古麗仙被拘留，是對魯珊發聲反對中國大規模監禁和強迫勞動維吾爾族的報復。

「2018年，阿巴斯醫生在她的家人公開譴責中共對維吾爾族穆斯林的殘暴行徑幾天後，在新疆維吾爾自治區被中共強行拘留和逮捕。」強生在聲明中表示，「我們持續向國際社會揭露中國侵犯人權的行為，並呼籲釋放所有被不公正拘留的人，我榮幸邀請阿巴斯醫生的女兒穆拉特，作為嘉賓出席國情咨文演說。」

穆拉特和母親先前在眾院中國問題特別委員會受到關注。

去年10月，特別委員會主席、密州共和黨眾議員穆勒納爾(John Moolenaar)、阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)和新澤西州眾議員史密斯(Chris Smith)共同致函川普，請求他在接下來與中國國家主席習近平會晤時，親自提出阿巴斯醫生和其他被中國拘留者的案件。

川普上次與習近平會晤是在去年10月於南韓舉行，會談主要圍繞在貿易問題上。

紐約時報報導，川普預計3月31日至4月2日訪問中國，與習近平會面。