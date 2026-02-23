10年最強暴風雪癱瘓美國東北 逾60萬戶停電 部分地區降雪破2呎

我的頻道

編譯廖振堯／即時報導
冬季風暴強襲東北部，有七個州宣布進入緊急狀態，積雪超過10吋。圖為民眾走過紐約時報廣場。（美聯社）
冬季風暴強襲東北部，有七個州宣布進入緊急狀態，積雪超過10吋。圖為民眾走過紐約時報廣場。（美聯社）

一場號稱十年來最強的暴風雪22日到23日襲擊東北部，從馬里蘭州到緬因州數千萬人被迫待在家中，強風和暴雪預警使得交通癱瘓，學校和企業也紛紛關閉，甚至導致聯合國暫緩安理會會議。東北部一度近60萬戶停電，部分地區的降雪量超過2呎，打破了當地的積雪紀錄。

氣象部門表示，強陣風可能會導致一片白茫(whiteout)，並警告波士頓-普羅維登斯走廊(Boston-Providence)東南部將出現「潛在的歷史性╱破壞性風暴」。氣象局波士頓辦事處的氣象學家威廉斯(Bryce Williams)指出，這種強風加上又大又濕的雪，會導致樹木受損和長時間停電，最令人擔心的便是極端降雪量結合強風。

根據氣象預報，本周仍會繼續降雪。

這波罕見的冬季風暴，使東北部數州籠罩在厚厚的冰雪當中。圖為民眾正在刮除書報攤玻璃...
這波罕見的冬季風暴，使東北部數州籠罩在厚厚的冰雪當中。圖為民眾正在刮除書報攤玻璃上的積雪。（美聯社）

追蹤全美停電情況的網站PowerOutage.us統計，23日清晨時暴風雪導致美國東海岸超過60萬用戶斷電。23日傍晚，東北部超過57.4萬戶居民斷電，厚厚的積雪使一些居民幾乎無法打開家門，也造成危險交通狀況。在麻州波士頓郊區的曼斯菲爾德(Mansfield)，警方23日表示接到了十幾起車輛困於積雪的求助電話，因此呼籲民眾盡量避免出門。

由於近幾日天氣預報變化迅速，紐約、費城和其他一些城市以及共有七個州紛紛宣布進入緊急狀態。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)發布旅行禁令，有效期至23日中午，禁止車輛通行道路、高速公路、橋梁。曼達尼也說公立學校將停課至24日再恢復到校上課，這是自2019年六年以來紐約市首次因暴風雪停課；但有官員批評稱學校應該繼續關閉，因為道路、人行道都無法通行。

紐約市多條地鐵線出現嚴重延誤，長島鐵路則全面停駛直至另行通知，紐約市與郊區之間的一些北方鐵路通勤列車也一度延誤長達一個小時。社工人員試圖勸說無家可歸的紐約遊民到避難所和暖氣中心度過嚴寒。新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)警告說，這場暴風雪可能是該州幾十年來遭遇的最嚴重暴風雪。新澤西州公共交通公司(NJ Transit)22日晚間和23日暫停公車、輕軌和輔助客運服務。

美聯社、華爾街日報報導，截至23日下午，紐約長島艾斯利普(Islip)的降雪量約為29吋，創下了該鎮自1963年以來最高的非官方降雪量紀錄。曼哈頓中央公園的降雪量約為19.7吋，紐瓦克自由國際機場的降雪量約為27吋，羅德島州渥維克市(Warwick)的降雪量超過3呎。該州首府普羅維登斯的降雪量為32.8吋，是該市歷來最大的暴風雪。

