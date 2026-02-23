國安部：兩大快速通關計畫照常實施

我的頻道

編譯中心／綜合報導
國土安全訠22日一度宣布兩項機場快速通關項目暫停，後來又說照常運作。(美聯社)
國土安全訠22日一度宣布兩項機場快速通關項目暫停，後來又說照常運作。(美聯社)

國土安全部說，轄下機構的「預先安檢計畫」（PreCheck）與「全球通關計畫」（Global Entry）22日起起暫停，等政府停擺結束後再恢復。消息傳出，引起各界反彈，國土安全部才改口，說那是早前的計畫，事實上兩項快速通關計畫仍然照常實施。

路透報導，這兩項計畫將自美東時間22日上午6時起暫停運作。共和黨與民主黨未能就移民執法改革達成協議，導致國土安全部上周起陷入局部停擺狀態。

由美國主要航空公司組成的美國航空協會（Airlines for America）執行長蘇努努（Chris Sununu）指出：「在又一次的政府關門危機中，航空業深感憂心，旅客將再度淪為政治足球。」

他在聲明中表示，這項消息對旅客而言「極其突然，幾乎沒有時間做出相應規畫」，並敦促國會「達成協議」。

他指出，去年秋天類似的政府關門事件，導致旅遊業及相關產業損失高達61億美元。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示：「運輸安全局（TSA）以及海關與邊境保護局（CBP）將優先處理機場與入境港口的一般旅客流動，並暫停禮遇及特殊待遇護送服務。」

諾姆在國土安全部給路透的聲明中提到：「我們正針對人力與資源做出艱難但必要的決定，以降低損害。」

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，由於國會過了一周多仍未撥款，暫停這些計畫是國土安全部重新調度人力所採取的緊急措施之一。

美國運輸安全局2024年表示，預先安檢計畫已擁有超過2000萬名活躍會員。包括全球通關計畫在內，國土安全部各項旅客計畫中受信任旅客總人數已超過4000萬人。

預先安檢計畫允許經核准的旅客從美國機場的專用快速安檢通道過關，目的在縮短等候時間並簡化安檢流程；全球通關計畫則為預先核准、低風險的國際旅客提供快速入境通關服務。

美國總統川普（Donald Trump）政府上周已下令國土安全部轄下的聯邦緊急事故管理總署（FEMA），因政府關門而暫停向受災地區派遣援助人員。

國土安全部 政府關門 邊境

