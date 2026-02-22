國安部頒新規 庇護者工作許可恐停發至少14年

國土安全部擬暫停所有新的庇護者申請工作許可，​​直到美國國籍暨移民局(USCIS)能夠將所有庇護案件的平均審理時間控制在180天內。這將造成多年內申請庇護者無法取得工作許可。(美聯社)

國土安全部(DHS)20日正式提出修正條例草案，擬大幅限制尋求庇護 者的工作許可。庇護申請者的工作許可可能被暫停「多年」。這將是數10年來對庇護申請者工作許可證制度最徹底的改革之一。

自1990年代以來，聯邦法律允許移民官員在庇護申請案件已審理至少180天後，發給申請人工作許可。一般庇護申請人可以在提交申請150天後申請工作許可。符合資格的申請人可在30天後獲得許可。

但新規定將暫停所有新的庇護申請的工作許可，直到美國國籍暨移民局(USCIS)能夠將所有庇護案件的平均審理時間控制在180天內。

這項要求幾乎會導致與庇護相關的工作許可無限期暫停，因為美國政府面臨大量庇護申請積壓。

聯邦政府監督機構在2024年發現，USCIS收到的庇護申請中，超過77%的申請已超過180天仍未處理。近40%的申請在兩年後仍未解決。USCIS指出，目前待處理的庇護申請超過140萬份，估計達到恢復發放工作許可，需要14年到173年，才能在平均180天內審理完庇護案件。

DHS還規定，尋求庇護者只有在申請庇護一年後才有資格獲得工作許可，將資格等待期從180天延長至365天。

「這項提案將在美國各地造成混亂，超過100萬移民工人可能會因此失去工作，儘管他們的移民申請仍在審批中，」「庇護尋求倡議計畫」(Asylum Seeker Advocacy Project)共同執行主任克魯茲(Conchita Cruz)說。

川普政府任內，USCIS大幅收緊移民項目，影響合法和非法移民 在內移民群體。去年年底，一名阿富汗公民涉嫌在華盛頓槍擊兩名國民兵(National Guard)士兵後，USCIS暫停所有庇護申請，以及來自數十個「高風險」國家的移民申請。

值得注意的是，DHS將普遍禁止非法入境 美國的移民獲得新的工作許可或續簽現有工作許可，除非他們在入境後48小時內，通知移民官員他們是為了逃避迫害而非法入境。

DHS將在21日正式於聯邦公報(Federal Register)上發布擬，並接受公眾意見60天。