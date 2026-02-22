國安部頒新規 庇護者工作許可恐停發至少14年

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
國土安全部擬暫停所有新的庇護者申請工作許可，​​直到美國國籍暨移民局(USCIS)能夠將所有庇護案件的平均審理時間控制在180天內。這將造成多年內申請庇護者無法取得工作許可。(美聯社)

國土安全部(DHS)20日正式提出修正條例草案，擬大幅限制尋求庇護者的工作許可。庇護申請者的工作許可可能被暫停「多年」。這將是數10年來對庇護申請者工作許可證制度最徹底的改革之一。

自1990年代以來，聯邦法律允許移民官員在庇護申請案件已審理至少180天後，發給申請人工作許可。一般庇護申請人可以在提交申請150天後申請工作許可。符合資格的申請人可在30天後獲得許可。

但新規定將暫停所有新的庇護申請的工作許可，直到美國國籍暨移民局(USCIS)能夠將所有庇護案件的平均審理時間控制在180天內。

這項要求幾乎會導致與庇護相關的工作許可無限期暫停，因為美國政府面臨大量庇護申請積壓。

聯邦政府監督機構在2024年發現，USCIS收到的庇護申請中，超過77%的申請已超過180天仍未處理。近40%的申請在兩年後仍未解決。USCIS指出，目前待處理的庇護申請超過140萬份，估計達到恢復發放工作許可，需要14年到173年，才能在平均180天內審理完庇護案件。

DHS還規定，尋求庇護者只有在申請庇護一年後才有資格獲得工作許可，將資格等待期從180天延長至365天。

「這項提案將在美國各地造成混亂，超過100萬移民工人可能會因此失去工作，儘管他們的移民申請仍在審批中，」「庇護尋求倡議計畫」(Asylum Seeker Advocacy Project)共同執行主任克魯茲(Conchita Cruz)說。

川普政府任內，USCIS大幅收緊移民項目，影響合法和非法移民在內移民群體。去年年底，一名阿富汗公民涉嫌在華盛頓槍擊兩名國民兵(National Guard)士兵後，USCIS暫停所有庇護申請，以及來自數十個「高風險」國家的移民申請。

值得注意的是，DHS將普遍禁止非法入境美國的移民獲得新的工作許可或續簽現有工作許可，除非他們在入境後48小時內，通知移民官員他們是為了逃避迫害而非法入境。

DHS將在21日正式於聯邦公報(Federal Register)上發布擬，並接受公眾意見60天。

