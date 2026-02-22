我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

運輸部宣布 卡車司機均須用英語考商業駕照

編譯廖振堯／綜合報導
聯邦運輸部宣布今後所有卡車司機和巴士駕駛，都必須用英語參加商業駕照考試，確保駕駛人達到聯邦政府規定的英語水平要求，能夠閱讀路標、與執法人員溝通。(路透)
川普政府正加強提升貨運業界安全、汰除不合格的司機；運輸部長達菲(Sean Duffy)20日宣布所有卡車司機和巴士駕駛都必須用英語參加商業駕照考試，確保司機達到聯邦政府規定的英語水平要求，能夠閱讀路標、與執法人員溝通。

美聯社報導，目前許多州都允許司機使用其他語言參加駕照考試，只要證明自己的英語能力達到要求即可。但達菲表示，一些州外包其他公司來管理商業駕照考試，而這些公司並沒有嚴格執行司機應達到的駕駛和英語技能標準。加州曾提供20種語言的考試，佛州則已開始使用英語進行考試。

自從8月一名卡車司機在佛州違規掉頭釀成三人死亡以來，運輸部一直在積極追查哪些州向不符資格的移民發放商業駕照，達菲更稱該名卡車司機並無在美國合法居留的資格。就在幾天前，運輸部宣布因未達到基本安全標準而應該關閉的駕駛學校高達557所；此後發生的其他致命車禍，包括本月初在印第安納州發生的一起造成四人死亡的車禍，更加劇了人們的擔憂。

達菲指出卡車運輸業的問題長期以來被忽視、幾十年來無人在意，司機都應該具備相應的資格。各州應確保司機在獲得商業駕照前能夠說英語，執法部門也應在任何交通攔查中核對司機的語言能力，無法有效溝通的司機就應勒令停止上路。相關攔查近期上升且趨嚴，高達8215次檢查中近500名司機因英語能力不足而被取消資格。加州最初抵制執行英語規定，但該州最近也已勒令600多名司機停止上路。

運輸部也欲打擊「變色龍」貨運公司。目前貨運公司只需支付300元並提供保險證明即可註冊營運，可能一年或更久都不會接受審計，這讓業內許多欺詐性公司很容易以不同的名稱多次註冊，在發生事故或其他違規行為後只需更改名稱和註冊號碼即可逃避處罰。運輸部亦將繼續打擊不合格駕校，去年12月聯邦汽車運輸安全管理局(Federal Motor Carrier Safety Administration)採取行動，取消了全國1萬6000所駕校中多達7500所的執照，但其中也包括許多已經倒閉的駕校。

