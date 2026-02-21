福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

美國最大的軍艦「福特號 」(USS Gerald R. Ford)自去年6月開始便一直在海上航行，10月從原定的地中海任務移至加勒比海，以支援抓捕委國前領導人馬杜洛的行動；今年福特號官兵再接到部署延長的消息，又跨越大西洋返回中東，以支援美國可能空襲伊朗的計畫。一些福特號官兵認為犧牲巨大，考慮返港後離開海軍。

華爾街 日報的衛星照片顯示，福特號20日已穿越直布羅陀海峽向東行駛，除福特號之外，林肯號(USS Abraham Lincoln)航空母艦及其戰鬥群也被派往中東。

海軍退役少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示，和平時期航空母艦的部署時間通常為6個月，必要時再延長幾個月，而福特號官兵已經離家8個月，預計部署時間可能為11個月，將打破美國海軍船艦連續部署的紀錄。除了人受影響，長時間部署也考驗船艦本身，8個月海上航行後一些設備開始出現故障，原定的維護和升級計畫不得不延遲，擾亂了造船廠的進度，連帶影響其他船艦的維護和訓練周期。

有官員表示福特號的污水處理系統在部署期間故障，平均每天都要維修一次，但稱情況正在好轉，這些問題並未影響航空母艦執行任務的能力。

福特號指揮官史卡羅西上校(David Skarosi)承認部署額外延長帶來痛苦，他的大約5000名船員都無法接受這種犧牲。福特號上的許多水手都是20歲出頭的男女，他們想念父母、孩子和家常飯菜，即使試著透過電話和WhatsApp與親人保持聯繫，但任務保密性使得訊息零星且難以預測。

住在賓州的普羅瑟(Jami Prosser)表示他的兒子是福特號的甲板飛行管制員，經常兩三個星期都聯繫不上他，有時候兒子會凌晨三點才打來。普羅瑟說他兒子在這次部署期間，錯過了曾祖父去世、姐姐離婚、哥哥健康問題，也沒能抽出時間修繕房屋，亦沒時間陪伴兩個孩子。

住在密西西比州 的波斯頓(Charlene Poston)則說她原本已經準備好迎接在福特號上擔任軍械員的兒子回家，計畫從密西西比州開車前往維吉尼亞海灘(Virginia Beach)與兒子會合。波斯頓透過Airbnb訂好了住宿和租車，但1月22日兒子傳訊要她取消所有行程，她說自己當時崩潰大哭。