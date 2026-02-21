我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創紀錄登封 楊冪八度登「時尚芭莎」三刷開季刊封神

北加暴風雪後首場粉雪日大塞車 各雪場擠爆

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

美國最大的軍艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)自去年6月開始便一直在海上航行，10月從原定的地中海任務移至加勒比海，以支援抓捕委國前領導人馬杜洛的行動；今年福特號官兵再接到部署延長的消息，又跨越大西洋返回中東，以支援美國可能空襲伊朗的計畫。一些福特號官兵認為犧牲巨大，考慮返港後離開海軍。

華爾街日報的衛星照片顯示，福特號20日已穿越直布羅陀海峽向東行駛，除福特號之外，林肯號(USS Abraham Lincoln)航空母艦及其戰鬥群也被派往中東。

海軍退役少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示，和平時期航空母艦的部署時間通常為6個月，必要時再延長幾個月，而福特號官兵已經離家8個月，預計部署時間可能為11個月，將打破美國海軍船艦連續部署的紀錄。除了人受影響，長時間部署也考驗船艦本身，8個月海上航行後一些設備開始出現故障，原定的維護和升級計畫不得不延遲，擾亂了造船廠的進度，連帶影響其他船艦的維護和訓練周期。

有官員表示福特號的污水處理系統在部署期間故障，平均每天都要維修一次，但稱情況正在好轉，這些問題並未影響航空母艦執行任務的能力。

福特號指揮官史卡羅西上校(David Skarosi)承認部署額外延長帶來痛苦，他的大約5000名船員都無法接受這種犧牲。福特號上的許多水手都是20歲出頭的男女，他們想念父母、孩子和家常飯菜，即使試著透過電話和WhatsApp與親人保持聯繫，但任務保密性使得訊息零星且難以預測。

住在賓州的普羅瑟(Jami Prosser)表示他的兒子是福特號的甲板飛行管制員，經常兩三個星期都聯繫不上他，有時候兒子會凌晨三點才打來。普羅瑟說他兒子在這次部署期間，錯過了曾祖父去世、姐姐離婚、哥哥健康問題，也沒能抽出時間修繕房屋，亦沒時間陪伴兩個孩子。

住在密西西比州的波斯頓(Charlene Poston)則說她原本已經準備好迎接在福特號上擔任軍械員的兒子回家，計畫從密西西比州開車前往維吉尼亞海灘(Virginia Beach)與兒子會合。波斯頓透過Airbnb訂好了住宿和租車，但1月22日兒子傳訊要她取消所有行程，她說自己當時崩潰大哭。

世報陪您半世紀

福特號 密西西比州 華爾街

上一則

乘客企圖闖入駕駛艙 達美客機起飛15分鐘後返航

下一則

運載火箭2度故障 NASA登月再延至4月

延伸閱讀

澳洲軍艦再過航台海 中國官媒稱解放軍全程警戒

澳洲軍艦再過航台海 中國官媒稱解放軍全程警戒
台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光
美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗
美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗

美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38

超人氣

更多 >
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」

劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」