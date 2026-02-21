波音星際飛機任務失敗 NASA：溝通失靈

波音星際飛機太空船2024年6月進行首航測試，兩名太空人原本預計執行為期一周的任務，最後卻因為太空船故障，滯留國際太空站長達九個月。圖為6月6日，星際飛機正準備與太空站接駁的景象。(美聯社)

波音 星際飛機(Boeing Starliner)太空船2024年任務出包，導致兩名太空人 受困國際太空站近一年；國家航空暨太空總署(NASA )經過一年半調查，19日公布全面報告，揭露NASA與長期承包商波音在如何安全地將太空人接回地球一事上難以達成共識，雙方出現溝通不良與「不專業的行為」。

路透報導，NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)在臨時召開的記者會上，嚴厲批評波音與NASA領導階層對星際飛機任務的處理方式，同時公布一份長達300頁的報告，詳述星際客機首次載人任務背後的技術缺陷與監督失職。

艾薩克曼在X平台發表給NASA全體員工的公開信，指出：「星際客機雖存在需要修正的設計與工程缺失，但這次調查揭露最令人擔憂的失敗，其實不是硬體部分。」

艾薩克曼補充說：「問題出在決策與領導方式，如果放任不管，可能會形成不適合載人太空飛行的文化。」，呼應報告中「文化與組織」章節的調查結果。

星際飛機的技術失誤導致NASA太空人魏摩爾(Butch Wilmore)與威廉斯(Suni Williams)原本預計僅為期一周的測試任務，變成滯留國際太空站九個月的遠征。

報告指出，在地球上，波音與NASA官員針對如何讓太空人安全返回，舉行過多場氣氛緊張的會議，發生數次激烈爭執，甚至出現「不專業的行為」與相互爭吵的場面，違背了NASA一向倡導的健康技術辯論與危機管理規範。

一名官員說：「會議中出現咆哮，情緒激動且毫無效率。這大概是我待過最醜陋的工作環境。」另一名官員說：「這兩個團隊之間缺乏明確的衝突解決方案，導致關係緊張、情緒受挫。」

這份報告也形容NASA與波音之間的「夥伴關係脆弱」，NASA官員擔憂波音可能會因為工程挑戰與機構標準而退出NASA的商業載人計畫(Commercial Crew Program)。

波音透過聲明中表示：「感謝NASA的徹底調查並給予我們參與的機會。」又指出該公司在解決星際飛機的技術問題方面取得進展，並已做出組織調整。

NASA事後將星際飛機任務歸類為「A級」事故，這是針對失敗任務所分類的最嚴重等級，包括太空船損失超過200萬元、機組人員死亡或永久性損傷等。

這份報告列出導致任務失敗的四項已知技術異常，其中包括星際飛機的推進系統故障。