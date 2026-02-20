佛州白人夫婦胚胎移植產下非白人女嬰 狀告醫院

一名醫療技術人員正在挑選卵子，準備用於體外受精手術，該程序稱為卵胞漿內單一精子注射(ICSI)。(路透)

佛州 的蒂芙尼·斯科爾(Tiffany Score)和史蒂文·米爾斯(Steven Mills)夫婦，1月對試管嬰兒(IVF)診所奧蘭多生殖中心(Fertility Center of Orlando)提出告訴；根據訴狀，他們在2020年儲存三個胚胎，五年後將其中一個胚胎植入斯科爾的子宮內，並在去年12月11日產下一名女嬰。夫婦倆都是白人，女嬰的外貌膚色看起來卻不像白人。

訴狀指出，基因檢測證實，女嬰並非米爾斯和斯科爾親生。

這對夫妻要求了解他們的胚胎去向、是否有人產下了他們的孩子，也希望知道女嬰的親生父母是誰。

米爾斯夫婦上周要求舉行緊急聽證會，法院17日命令奧蘭多生殖中心，證明已聯繫所有顧客，並告知法院哪些已放棄保 密權，哪些尚未放棄，這份關於保密事宜的報告，將在下次聽證會前24小時直接送交，另外，此案須每周舉行一次聽證。

這對夫婦表示，他們與女嬰已建立深厚的感情，有道義責任要找到她的親生父母。他們同時也很痛苦，不知道他人是否正在照顧自己的孩子。

這對夫婦表示，有人聯繫他們，「一名未透露姓名的女子說她和斯科爾一樣，也在2025年4月7日接受胚胎移植，並於2025年12月生下男嬰，女子的姓氏和夫婦的姓氏相似，她和丈夫的合照也顯示，外表與斯科爾生下的女嬰相似。」

夫婦因此懷疑，胚胎移植過程發生錯誤，斯科爾被植入的胚胎其實是該名女子的。

律師羅伯特·特倫齊奧(Robert T. Terenzio)，代表奧蘭多生殖中心，向法院提交為保護病患隱私而擬定的調查方案，包括診所可進行獨立於向法院報告以外的內部調查，以及建議法院提供不包含可識別個人身分的相關資訊。

奧蘭多生殖中心向當地WESH電視台表示，正積極配合調查，「多個機構參與這一過程，各方都在努力查明錯誤發生的時間和地點。首要任務仍然是保持透明，並保障患者及其子女的福祉。」