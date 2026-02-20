國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部已授權聯邦移民執法人員逮捕並拘禁尚未取得綠卡的難民，以便接受重新審查。(路透)
國土安全部已授權聯邦移民執法人員逮捕並拘禁尚未取得綠卡的難民，以便接受重新審查。(路透)

國土安全部18日發布最新備忘錄指出，聯邦移民幹員應逮捕尚未取得綠卡的難民，送交無限期拘禁，以便接受重新審查(rescreening)。華盛頓郵報分析，這項政策改變推翻了數十年來的保護措施，拜登執政期間獲准進入美國的數十萬移民命運未卜。

移民暨海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)與美國國籍暨移民局(USCIS)局長艾德洛(Joseph Edlow)共同簽署的這份備忘錄，撤消了2010年發布的一份備忘錄。先前這份備忘錄規定，合法入境難民如果在美國生活的一年之內沒有申請合法永久居留身分，不得做為拘留理由。

里昂斯與艾德洛在聲明中說，之前備忘錄的指導方針並不完整，法律要求國土安全部必須逮捕這些難民，並在拘留期間進行新一輪面試。

出現在法院文件當中的備忘錄，發布時間是在明尼蘇達州聯邦法院即將召開聽證會的前一天。由於多個組織提出訴訟，聯邦法官今年1月暫時禁止ICE拘禁明州5600名難民。

在名稱為「派瑞斯行動」(Operation PARRIS)的擴大移民執法行動當中，移民幹員在明州逮捕數十名來自索馬利亞、厄瓜多、委內瑞拉等國已獲安置的移民，展開進一步審查。川普政府表示，行動旨在打擊詐騙。

提告組織之一「國際難民援助計畫」(International Refugee Assistance Project)希望聯邦法官裁定川普政府新發布備忘錄的難民拘留政策違法，以避免更多明州難民被捕。

IRAP美國法律副總監庫柏(Laurie Ball Cooper)表示，擔心2月18日發布的備忘錄與明州對所有難民一律拘留的措施，將是打擊在美國各地已獲重新安置難民的開端。

USCIS發言人則說，備忘錄指示各機關貫徹「行之有年的移民法律」。發言人說：「這不是新創措施，也不是酌情裁量，而是法律明確規定，否則將形同允許外籍逃犯在我國恣意妄為，不受任何監督。」

移民 明州 國土安全部

