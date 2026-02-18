我的頻道

方便美味卻「傷心」 這款經典冷凍食品最好少吃

加州華人留學生遭遊民攻擊 兩個路口窮追不捨

遭控社媒成癮 查克柏格出庭為臉書辯護：未鎖定兒童

記者顏伶如／即時報導
Meta執行長查克柏格抵達洛杉磯法院。(美聯社)
Meta執行長查克柏格抵達洛杉磯法院。(美聯社)

臉書(Facebook)母公司Meta Platforms遭控對青少年用戶造成身心傷害，創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)18日在洛杉磯法院出庭作證。查克柏格為臉書使用規則辯護表示，某些旨在保護用戶避免受害的措施，被外界視為「管得太多」(overbearing)。Meta在新墨西哥州也面臨類似訴訟，遭控社群網站設計危害兒童。

在這件具有指標意義的訴訟裡，查克柏格面臨原告律師一連串盤問，說明臉書如何讓使用者長時間沉迷、如何抓住使用者的注意力。

穿著藍色西裝、打著領帶的查克柏格在宣誓證詞中說，臉書的成長目標反映了為用戶提供有用事物的主旨，並非讓用戶上癮，而且臉書並沒有把兒童當做積極爭取的鎖定用戶。

原告律師拉尼爾(Mark Lanier)出示一封2015年的電郵，查克柏格在信上寫道，2016年的目標是讓用戶在臉書的使用時間增加12%。

查克柏格在證人席上說，過去確實會給工作團隊下達有關使用者花費時間的目標，「但我們現在已經不這麼做了，因為我覺得那不是最好的方式」。

拉尼爾在法庭上引述文件指出，Meta員工顯然知道有13歲以下孩童使用Meta社群媒體應用程式。查克柏格答道，公司政策不允許13歲以下兒童使用Meta社群媒體平台，一旦發現就會移除。

拉尼爾另外出示一封2015年的Meta內部電郵，內容寫道當時估計有400萬名13歲以下兒童正在使用Instagram。拉尼爾在庭上指出，這個人數大約是全美所有10歲至12歲之間兒童的30%。

Meta與谷歌(Google)旗下的YouTube共計面臨大約3000件訴訟，遭控利用演算法推薦以及無限捲動、自動播放等功能設計，導致青少年沉迷社群媒體難以自拔。Meta這起官司是第一件開庭的個人傷害訴訟，原告是姓名縮寫「KGM」的女子，指控因為在兒童與青少年時期使用社群媒體，產生身體畸形恐懼症(body dysmorphia)、出現自殺念頭、焦慮症、成癮症以及憂鬱症。訴狀指出，原告10歲就開始使用社群媒體應用程式。

Meta 查克柏格 社群媒體

