金恩博士精神繼任者 民權領袖傑克遜84歲辭世

編譯陳韻涵／綜合報導
民權領袖傑克遜牧師17日逝世，各界哀思。(路透)
民權領袖傑克遜牧師17日逝世，各界哀思。(路透)

知名民權領袖傑克遜(Jesse Jackson)牧師17日在親人陪伴下於芝加哥家中辭世，享壽84歲，川普總統及歷任前總統紛紛發表聲明表達悼念之意。

美聯社報導，傑克遜出身實施種族隔離的美國南方，青年時追隨金恩博士(Martin Luther King, Jr.)投身民權運動，成為其門生與幕僚。

1968年金恩在曼菲斯遇刺時，傑克遜就在案發地點附近；此後他以精神繼承人自許，持續推動選舉權、就業、教育與醫療平權，成為全美最具代表性的非裔民權領袖之一。

民權領袖金恩博士(右二)於1968年4月4日在田納西州遇刺身亡。前一天金恩博士與...
民權領袖金恩博士(右二)於1968年4月4日在田納西州遇刺身亡。前一天金恩博士與助理民權牧師傑克遜(左二)及其他助手，在田州一家旅館出席活動。(美聯社)

家屬聲明表示，他一生奉獻於信仰與公共服務，為弱勢與被忽視者發聲。他的女兒桑提塔‧傑克遜(Santita Jackson)透露，父親患有罕見的神經系統疾病。

身為浸信會牧師，傑克遜創立「推動行動」(Operation PUSH)與「全國彩虹聯盟」(National Rainbow Coalition)，將非裔自決訴求帶入政治核心。

1984年與1988年，傑克遜兩度角逐民主黨總統提名，雖未成功，卻創下非裔候選人空前聲勢；在歐巴馬2008年崛起前，他被視為最接近取得主要政黨提名的非裔政治人物。

傑克遜在大學期間結識妻子布朗(Jacqueline Brown)，1962年結婚，育有五名子女，但他1999年與民權組織同事誕下一女，成為醜聞。他曾經捲入多起爭議事件，在非裔社群內外都不乏批評者。有些人認為他愛出風頭，過於渴望成為鎂光燈焦點。

傑克遜雖未出任民選公職，仍於1990年代獲時任總統柯林頓任命為非洲特使，奔走中東與巴爾幹斡旋，2000年獲頒總統自由獎章。

民權牧師傑克遜(右)2005年10月在南非與前南非總統曼德拉(右)出席記者會。(...
民權牧師傑克遜(右)2005年10月在南非與前南非總統曼德拉(右)出席記者會。(路透)

傑克遜2017年確診巴金森氏症後仍堅持參與公共事務，2020年佛洛伊德(George Floyd)之死引發抗議時，他呼籲「停止暴力、拯救孩子、保持希望」。

傑克遜離世，歷任總統紛紛發表聲明悼念。川普總統表示，「我認識他許久，遠在就任總統之前。他是個好人，個性鮮明，意志堅韌，且熟悉人情世故。他非常熱情好客，是一個真正熱愛大眾的人！傑西是一位前所未見的傑出人物。」

歐巴馬夫婦表示，「傑克遜牧師曾參與領導改變人類歷史的最重要變革運動，傑克遜牧師為數個世代的非裔美國人創造機會，激勵無數人，包括我們。蜜雪兒十幾歲時就在傑克遜家的餐桌旁，首次接觸政治組織工作。他兩次具歷史意義的總統競選活動，為我日後競選美國最高公職奠定基礎。」

非裔 川普 歐巴馬

