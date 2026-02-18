我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

傑克遜一生5大關鍵時刻 見證民權發展歷程

記者顏伶如／綜合報導
傑克遜是全美最具代表性的非裔民權領袖之一。（路透）
傑克遜是全美最具代表性的非裔民權領袖之一。（路透）

知名民權領袖傑克遜(Jesse Jackson)17日過世，享壽84歲。今日美國報報導，身為知名民權活動家的傑克遜，一生當中經歷五個關鍵時刻：

學生時期是領導學生抗議的倡議人士

1960年夏天，傑克遜就讀伊利諾大學(University of Illinois)一年級時，在家鄉南卡羅來納州格林維爾(Greenville)僅限白人進入的圖書館靜坐抗議，與其他七名非洲裔學生一起被捕。事發兩個月後，圖書館廢除種族隔離。

1965年3月，阿拉巴馬州塞爾瑪(Selma)和平示威者遭到州警攻擊，事件促成1965年「投票權利法」(Voting Rights Act)通過，傑克遜離開芝加哥轉往塞爾瑪投身運動，參加民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)創立的「南方基督教領袖會議」(Southern Christian Leadership Conference)。

1966年，傑克遜（左）以助手身分跟隨金恩博士（右）投身民權運動。（美聯社）
1966年，傑克遜（左）以助手身分跟隨金恩博士（右）投身民權運動。（美聯社）

活動層面躍升全國層級

1971年，傑克遜離開SCLC而創立「拯救世人聯盟」(People United to Save Humanity)。1984年，傑克遜進軍政壇，創立「全國彩虹聯盟」(National Rainbow Coalition)，為美國黑人、女性、LGBTQ+群體爭取平等權利。

傑克遜創立「全國彩虹聯盟」(National Rainbow Coalition...
傑克遜創立「全國彩虹聯盟」(National Rainbow Coalition)，為美國黑人、女性、LGBTQ+群體爭取平等權利。圖為1997年傑克遜在紐約舉行記者會，宣布就抵制三菱汽車產品及其在員工多元化方面的努力達成協議。（路透）

兩度參選總統意義深遠

傑克遜在1984年成為繼西斯霍姆(Shirley Chisholm)之後第二位在國家層級角逐總統大選的非洲裔候選人，民主黨初選排名第三。1988年捲土重來，初選得票率比次次參選增加一倍。

解決國際糾紛的全球外交官

傑克遜曾譴責南非種族隔離制度、倡導巴勒斯坦建國，談判促成遭敘利亞俘虜的美國海軍中尉古德曼(Robert Goodman)釋放。1997年，柯林頓總統任命傑克遜為非洲特使。傑克遜斡旋之下，關押在科索沃的美軍士兵1999年獲釋，他在2000年爭取到讓遭到賴比瑞亞關押、為英國媒體工作的四名記者獲釋。

健康因素減緩工作

2000年8月，傑克遜獲柯林頓頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」(Presidential Medal of Freedom)。2017年，傑克遜宣布四年前被診斷有帕金森氏症，2025被診斷有進行性上眼神經核麻痺症(PSP)。

世報陪您半世紀

上一則

科州沙塵暴能見差、風速快 釀30車追撞至少4死29傷

下一則

金恩博士精神繼任者 民權領袖傑克遜84歲辭世

延伸閱讀

慕尼黑會議激辯 喜萊莉與捷克副總理交鋒影片爆紅

慕尼黑會議激辯 喜萊莉與捷克副總理交鋒影片爆紅
全球唯一適合觀星的機場 就在大堤頓國家公園內

全球唯一適合觀星的機場 就在大堤頓國家公園內
美國民權領袖傑西傑克遜逝世 享壽84歲

美國民權領袖傑西傑克遜逝世 享壽84歲
淫魔共犯麥斯威爾：若獲得減刑 就願證明川普未涉不法

淫魔共犯麥斯威爾：若獲得減刑 就願證明川普未涉不法

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉