傑克遜一生5大關鍵時刻 見證民權發展歷程

知名民權領袖傑克遜(Jesse Jackson)17日過世，享壽84歲。今日美國報報導，身為知名民權活動家的傑克遜，一生當中經歷五個關鍵時刻：

學生時期是領導學生抗議的倡議人士

1960年夏天，傑克遜就讀伊利諾大學(University of Illinois)一年級時，在家鄉南卡羅來納州格林維爾(Greenville)僅限白人進入的圖書館靜坐抗議，與其他七名非洲裔學生一起被捕。事發兩個月後，圖書館廢除種族隔離。

1965年3月，阿拉巴馬州塞爾瑪(Selma)和平示威者遭到州警攻擊，事件促成1965年「投票權利法」(Voting Rights Act)通過，傑克遜離開芝加哥轉往塞爾瑪投身運動，參加民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)創立的「南方基督教領袖會議」(Southern Christian Leadership Conference)。 1966年，傑克遜（左）以助手身分跟隨金恩博士（右）投身民權運動。（美聯社）

活動層面躍升全國層級

1971年，傑克遜離開SCLC而創立「拯救世人聯盟」(People United to Save Humanity)。1984年，傑克遜進軍政壇，創立「全國彩虹聯盟」(National Rainbow Coalition)，為美國黑人、女性、LGBTQ+群體爭取平等權利。 傑克遜創立「全國彩虹聯盟」(National Rainbow Coalition)，為美國黑人、女性、LGBTQ+群體爭取平等權利。圖為1997年傑克遜在紐約舉行記者會，宣布就抵制三菱汽車產品及其在員工多元化方面的努力達成協議。（路透）

兩度參選總統意義深遠

傑克遜在1984年成為繼西斯霍姆(Shirley Chisholm)之後第二位在國家層級角逐總統大選的非洲裔候選人，民主黨初選排名第三。1988年捲土重來，初選得票率比次次參選增加一倍。

解決國際糾紛的全球外交官

傑克遜曾譴責南非種族隔離制度、倡導巴勒斯坦建國，談判促成遭敘利亞俘虜的美國海軍中尉古德曼(Robert Goodman)釋放。1997年，柯林頓總統任命傑克遜為非洲特使。傑克遜斡旋之下，關押在科索沃的美軍士兵1999年獲釋，他在2000年爭取到讓遭到賴比瑞亞關押、為英國媒體工作的四名記者獲釋。

健康因素減緩工作

2000年8月，傑克遜獲柯林頓頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」(Presidential Medal of Freedom)。2017年，傑克遜宣布四年前被診斷有帕金森氏症，2025被診斷有進行性上眼神經核麻痺症(PSP)。