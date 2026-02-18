科州沙塵暴能見差、風速快 釀30車追撞至少4死29傷

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
科羅拉多州普韋布洛以南的25號州際公路，17日上午發生30多輛車連環追撞，造成至少四人死亡。（美聯社）
科羅拉多州普韋布洛以南的25號州際公路，17日上午發生30多輛車連環追撞，造成至少四人死亡。（美聯社）

科羅拉多州普韋布洛(Pueblo)以南25號州際公路，17日上午10時左右，發生30多輛車連環追撞，包括六輛半掛式卡車(semi-trucks)，造成至少4人死亡，29人受傷送醫。

當時沙塵暴來襲，風速高達每小時61哩，漫天沙塵，能見度極低。

科羅拉多州運輸廳表示，91哩至94哩路段之間長達3哩的25號州際公路目前封閉。科州東部17日遭強風侵襲，加上溫暖天氣與極度乾燥的環境，並導致丹佛國際機場出現航班延誤。

強風也導致野火蔓延達到「極度危險」的威脅。

奧克拉荷馬州林業局(Forestry Service)稱，比佛郡(Beaver County)野火在短短幾個小時內迅速蔓延至堪薩斯州西南部兩個地區，面積已達1萬5千畝。KAKE電視台報導，安歌塢(Englewood)和有700人的艾什蘭(Ashland)正在進行撤離，包括一家醫療中心。

德州也發布野火警報，古德奈特(Goodnight)以東約4哩處的野火，正以每小時3至5哩的速度向東北方向蔓延。

「情況極度危險，」國家氣象局(National Weather Service)發布紅色預警，警告中部平原5個州超過75萬人正面臨最高的3級極端危險野火，伴隨破壞性陣風高達每小時70哩，空氣極其乾燥，加上大量枯死乾枯植被，「一旦起火，火勢將迅速蔓延，且極難控制。」

科羅拉多州伯靈頓(Burlington)測得71哩的強風，堪薩斯州西部、奧克拉荷馬州，以及德州也有超過60哩的陣風。

風速強，濕度降至10-15%，把野火風險推到最高。

平原地區的強陣風也可能造成高車身(High-profile)車輛，例如半掛式卡車被吹翻，揚起的塵土也會影響駕駛的視線。風速持續增加甚至可能造成家戶停電。

18日下午，另一場風暴來襲，可能會在南部大平原引發強陣風，也就是從新墨西哥州東部和德州西部一路延伸到奧克拉荷馬州狹長地帶、堪薩斯州西南部和科羅拉多州東南部，同時把火災危險等級推升至第2高的危險級別。

過去在類似強風助長的野火造成過毀滅性破壞，2024年德州狹長地帶的「煙屋溪大火」(Smokehouse Creek Fire)是德州史上最大，燒毀500多座建築物。

奧克拉荷馬州 德州 科羅拉多州

