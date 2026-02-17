被曝與淫魔常連繫 家族顯赫的凱悅飯店集團董事長閃退

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
凱悅飯店集團執行董事長普利茲克(左)16日宣布「退休」，並就與艾普斯坦的關係致歉。(美聯社)
凱悅飯店集團執行董事長普利茲克(左)16日宣布「退休」，並就與艾普斯坦的關係致歉。(美聯社)

數百萬頁有關淫魔艾普斯坦的文件解密後，掀起多個權貴的醜聞風暴持續發酵，最新倒下的是酒店業巨頭、凱悅飯店集團執行董事長(Executive Chairman)普利茲克(Thomas Pritzker)，16日宣布「退休」，並就與艾普斯坦的關係致歉。

普利茲克出身於芝加哥最顯赫的家族之一，政商勢力龐大，家族成員還包括現任的伊利諾州民主黨籍州長J·B·普利茲克(J.B. Pritzker)及前商務部長佩妮‧普利茲克(Penny Pritzker)。普利茲克州長被認為是潛在民主黨未來總統候選人之一。

綜合華爾街日報等媒體報導，普利茲克家族集團16日發表聲明，指普利茲克在凱悅飯店連鎖集團擔任執行董事長一職20多年後立即退休，放棄在周年股東大會上尋求連任。集團董事會同時任命總裁(President)兼執行長霍普拉馬齊安(Mark Hoplamazian)為執行董事長，立即生效。

普利茲克在自己的聲明說，「我在與他們(艾普斯坦及麥斯威爾)保持往來一事上判斷力極差，未能盡早畫清界限，對此我無藉口辯解。我譴責艾普斯坦與麥斯威爾的行為，以及他們所造成的傷害，並對他們加諸於受害者的痛苦深感難過。」

他承認在解密文件曝光，詳細披露他與兩人的密切關係後，退休是為了保護集團公司。「我的職責是做好管理工作，這至關重要」。

普利茲克說，妥善的管理包括確保凱悅實現平穩交接，他在致給凱悅飯店集團董事會的備忘錄中表示，他的離職將有助於公司「妥善交接」，「在與董事會其他成員商議後，在目前發展勢頭良好的情況下，現在是我從凱悅退休的合適時機」。

普利茲克說，退休後將專注於自己創辦的一家科學基金會。他的發言人則表示他還將繼續擔任家族投資公司普利茲克集團的執行主席。

華爾街日報早於2023年已報導，普利茲克是艾普斯坦「淫窟」的常客。司法部最近公布的文件顯示，普利茲克與艾普斯坦之間多年來曾有會面與電子郵件往來，其中包括多次安排於2018年舉行的會議紀錄，以及普利茲克與麥斯威爾之間的通信。

在2003年麥斯威爾與普利茲克的一次交流中，麥斯威爾詳述了一場晚宴預計出席的賓客名單，並提到將有五名模特兒擔任服務生。普利茲克則建議讓受邀賓客擔任服務生，改讓模特兒成為賓客。「這樣會更有趣得多，」他寫道。

