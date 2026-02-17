「教父」系列膾炙人口 影帝勞勃杜瓦辭世 享耆壽95歲

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
資深影星勞勃杜瓦辭世。(美聯社)
資深影星勞勃杜瓦辭世。(美聯社)

公關與家屬發表聲明指出，曾以1983年電影「溫柔的慈悲」(Tender Mercies)榮獲奧斯卡影帝的資深影星勞勃杜瓦(Robert Duvall)，15日在維吉尼亞州密德堡(Middleburg)家中過世，享耆壽95歲。

這位男星的妻子露西亞娜(Luciana Duvall)在臉書發文表示，勞勃杜瓦在家中安詳離世。她指出：「對世界而言，他是奧斯卡影帝、導演與說故事的人。對我來說，他就是我的一切。」

勞勃杜瓦演藝生涯橫跨長達60年，不僅戲路廣闊且作品豐富，他曾於「溫柔的慈悲」一片中飾演一位鄉村歌手，並憑藉此片在1984年榮獲奧斯卡金像獎最佳男主角。

勞勃杜瓦演出過最令人難忘角色，也包括「教父」(The Godfather)系列電影之中的黑幫律師，還有在越戰電影「現代啟示錄」(Apocalypse Now)飾演一位中校。杜瓦生前參演的最後遺作，則是「淡藍之眸」(The Pale Blue Eye)。 

美聯社報導，很少有性格演員能像勞勃杜瓦一樣，從流浪漢到史達林的主角或配角都能駕馭自如，擁有長久、豐碩且讓人難以捉摸的演藝生涯。

同為「教父系列班底的艾爾帕西諾(Al Pacino)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)發聲明哀悼老友。帕西諾說：「能與勞勃杜瓦合作是我的榮幸，正如人們所說，他是天生的演員，他對表演的投入、理解，以及他非凡的天賦，將永遠被銘記，我會想念他的。」狄尼洛則表示：「願上帝保佑她，我希望我自己也能活到95歲，祝他安息。」

1962年「梅岡城故事」(To Kill a Mockingbird)是勞勃杜瓦首部電影作品，飾演的角色是不愛跟人打交道的鄰居「拉德利」(Boo Radley)，從此展開演員生涯有著一系列令人難忘的角色，總共七度獲得奧斯卡金像獎提名，包括以「教父」與「現代啟示錄」(Apocalypse Now)入圍最佳男配角，以「溫柔的慈悲」困頓男歌手「史萊吉」(Mac Sledge)角色拿下奧斯卡最佳男主角。

勞勃杜瓦還得過四座金球獎，包括以1989年迷你影集「寂寞之鴿」(Lonesome Dove)拿下最佳男主角。

2005年，勞勃杜瓦獲頒國家藝術獎章(National Medal of Arts)。

由於片酬糾紛，勞勃杜瓦拒演「教父」第三集，讓影評人、影迷、與「教父」劇組同仁深感遺憾。他曾公開抱怨，拿到片酬比其他同片演員少。

勞勃杜瓦擔任導演、編劇、製片、演員並且負責籌募絕大多數拍片資金的1998年電影「來自天上的聲音」(The Apostle)，讓他入圍奧斯卡最佳男主角。他花了12年撰寫劇本並拍攝完成，曾經親自走訪數十座偏鄉教堂，研究劇中的南方傳教士角色。

出生於1931年的勞勃杜瓦，童年在安納波里斯(Annapolis)與聖地牙哥的海軍城鎮成長。後來由於父親升任海軍上將，他也在其他城市生活過。這些經歷對他日後的職業生涯大有助益；他學會了各地口音的細微差異，並觀察軍人的心理狀態，幫助他的電影演出。

資深影星勞勃杜瓦2015年偕妻子露西亞娜參加奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)
資深影星勞勃杜瓦2015年偕妻子露西亞娜參加奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)

奧斯卡 維吉尼亞州 金球獎

