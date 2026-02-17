羅德島高中冰球賽槍響 兇手射殺妻兒後自戕釀3死3傷

羅德島州波塔克特(Pawtucket)16日發生槍擊事件，警方和緊急車輛出現在丹尼斯·M·林奇體育館外。（路透）

羅德島州 波塔克特(Pawtucket)，16日下午2時半一場高中冰球賽發生槍擊 事件，一名槍手開槍掃射，造成包括槍手三人死亡，另外還有三人傷勢危急送醫。

槍案發生地點是在羅德島州波塔克特(Pawtucket)的丹尼斯‧林區體育館(Dennis M Lynch Arena)，這裡是強生威爾斯大學(Johnson and Wales University)野貓冰球隊的主場，當時正在進行高中冰球比賽。

羅德島州普羅維登斯(Providence)電視台WJAR，取得波塔克特市長辦公室聲明，指出除了涉嫌在光天化日之下開槍的槍手，沒有其他嫌疑人。

警察局局長岡凱維斯(Tina Goncalves)表示，「看起來這是一起有針對性的事件，可能涉及家庭糾紛。」岡凱維斯未提供嫌疑人的細節或死者的年齡，但她說，兩名遇害者似乎是成年人，還有一名小女孩。

紐約郵報報導，一名父親在比賽看台上對他的妻子和三名孩子開槍，接著自殺。

岡凱維斯指出，調查人員正試圖拼湊事件經過，並與目擊發生在體育館內槍擊案的證人交談。該場館距普羅維登斯數哩 。警方也正在查看當時冰球比賽的錄影畫面。社群媒體上流傳的未經證實影片顯示，在聽到類似爆裂聲後，球員紛紛撲倒找掩護，觀眾也驚慌逃離。 羅德島州一處體育館發生三死槍案，一名穿著冰球衣服的青少年，在館外和親友擁抱。(路透)

在場館外，可以看到含淚的家屬，以及仍穿著制服的高中冰球選手在登上巴士離開該地區前彼此擁抱。周邊道路已被封鎖，大批警力仍在現場戒備，直升機在上空盤旋。

附近一家藥局Walgreens的員工指出，發生槍擊後，很多人嚇到紛紛跑來店裡通報，找地方躲避。工作人員立刻關閉藥局及商店並疏散大樓內所有人員，同時也撥打911報警。

當地的體育編輯布蘭登梅洛(Branden Mello)表示，一名學生的父親從槍手的手中奪下一把槍，但槍手還持有另一把武器。

近兩個月前羅德島發生另一宗震驚全州的槍擊悲劇。當時在布朗大學，一名槍手殺害兩名學生，並造成另外九人受傷。該名槍手之後又開槍打死一名麻省理工學院教授。