高中生暑假好忙 為申請大學美化簡歷寫故事

高中生申請大學重要的簡歷，必須能說自己的「故事」，比如參加醫療實習或志工等。圖為康乃爾大學野生動物醫院正在救治動物。(美聯社)

頂尖高中的學生現在多了一項焦慮來源：如何構思自己的「暑假故事」(summer story)。過去，優秀青少年習慣參加琳瑯滿目的暑期活動來美化簡歷，但升學 顧問指出，如今僅有亮眼的活動紀錄已不夠，學生必須從高一暑假就開始專業化，專攻未來計畫在大學深造的特定領域。

華爾街日報(WSJ)報導，德州奧斯汀升學顧問卡爾頓(Lisa Bain Carlton)指出，當多數申請者都擁有高分成績時，競爭自然就延伸至暑假，「課外活動是重要的鑑別點，它能告訴校方：你在我們的大學會做什麼？」

目前就讀史丹福大學 (Stanford University)的坎波斯(Andra Campos)分享，她高一後就未曾度過輕鬆的暑假，行程滿載醫療實習、紐約大學研究計畫、醫院志工及經營非營利組織。她建議高中生應儘早決定投身科學或人文領域並在職涯初期鎖定單一學科。她直言，「如果暑期活動無法串聯成連貫的敘事，或缺乏策略規畫，那幾乎等於沒做什麼。」

為了磨練這套「暑假作品集」，許多家長不惜砸重金聘請升學顧問，部分競爭激烈的暑期計畫錄取率極低，堪比大學錄取率，而一些「付費參與」的項目則未必能對申請有助益。前范德堡大學(Vanderbilt University)招生副主任、現任升學諮詢公司主管布斯凱(Ben Bousquet)表示，他的策略是協助10至11年級的學生將學術興趣縮小至一兩個核心愛好，並據此建議合適的計畫，到了12年級，學生的工作就是「把這個故事講好」。

不過，刻意「操盤」敘事也可能適得其反。「Write Yourself In」作者提普勒(Eric Tipler)就提醒，招生人員對「過度包裝」相當敏銳，他鼓勵學生投入真正熱愛的事物，他提醒，「傳統的夏令營對申請名校可能助益不大。」也有學生將個人經歷轉化為真誠動機，例如華盛頓州高中生布萊恩．朱(Bryan Zhu，音譯)自小熱愛科學，因確診第一型糖尿病，過去三個暑假致力於研究人工智慧與醫療政策，他希望以此敘事展現建立公平醫療體系的願景。