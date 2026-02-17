我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

退休要有心理準備 醫療開銷恐漲至社安金1/3或總收入1/4

記者顏伶如／綜合報導
退休族面臨的醫療開銷上漲問題仍將持續；示意圖。（美聯社）
退休族面臨的醫療開銷上漲問題仍將持續；示意圖。（美聯社）

波士頓學院(Boston College)退休研究中心(Center for Retirement Research)最新報告指出，即使有俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)且不考慮長照開銷，退休族光是自掏腰包的健康保險保費、共同付款(copays)以及不在保險給付範圍內的花費，負擔就相當可觀，平均大約占掉社安金收入的三分之一，或者退休後生活總收入的四分之一。

研究報告主筆、波士頓學院經濟教授拉特利奇(Matthew Rutledge)對雅虎財經新聞(Yahoo Finance)說，退休人士正在承擔這些花費，屆臨退休的民眾必須了解將會遇到這些狀況。他說：「對於剛剛退休的民眾來說，這是殘酷的打擊。」

對於全國近半數老年人來說，每個月的社安金支票約占收入一半，對於全國25%老年人而言，社安金支票則占90%收入，將近27%的老年人則以社安金為唯一收入來源。

根據社會安全局(Social Security Administration)數據，今年1月社安金支票平均金額為2071元。工作期間薪資較低、為了照顧家人提前離開職場、從事兼職工作女性等民眾，社安金金額平均較少。

退休族面臨的醫療開銷上漲問題仍將持續。拉特利奇說，接下來仍將看到許多民眾的社安金支票有很大部分用於醫療支出，這種狀況短期之間不可能好轉。他表示，過去幾年紅藍卡保費漲幅極大，超過通膨。

2026年紅藍卡B部分看診保險(Part B)每月保費202.90元，比2025年增加17.90元。需要自掏腰包的B部分保險年度自付額(deductible)，則從2025年的257元增加10%，來到283元。

HealthView Services健康金融顧問公司執行長馬斯特羅喬瓦尼(Ron Mastrogiovanni)說，醫療花費金額讓退休族感到驚訝，主要因為雇主通常承擔員工70%以上的健保保費，勞工退休之後必須自行承擔20年或更久的百分之百醫療費用，但這些花費卻以6%通膨率成長。

拉特利奇說，選擇紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的民眾也要有心理準備，退休初期可能覺得計畫頗為划算，但隨著時間增長，如果開始需要使用保險公司系統外的醫療服務，恐怕就變得不划算。

世報陪您半世紀

退休 聯邦醫療保險 社安金

上一則

房租「貴到瘋狂」 87歲找69歲合租 甚至要每周打工3天

下一則

羅德島高中冰球賽槍響 兇手射殺妻兒後自戕釀3死3傷

延伸閱讀

屆臨退休民眾要有心理準備 自掏腰包醫療花費超過想像

屆臨退休民眾要有心理準備 自掏腰包醫療花費超過想像
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
提防一錯誤 以免終身少領社安金

提防一錯誤 以免終身少領社安金
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀