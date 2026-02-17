快速部署核能 美首用C-17空運微型核反應爐

美國首次以飛機載運小型核反應爐，代表未來運載核裝置或武器，更加機動並可快速移動。（國防部提供）

美國能源部 與國防部第一次以飛機載運一台微型核子反應爐，這段從加州 到猶他州 的貨機空運航程，是川普政府擴大推動核能計畫的具體措施之一，展現核能可以迅速部署於軍事、民用領域的潛力。三架C-17運輸機15日從加州馬奇空軍預備基地(March Air Reserve Base)出發，把瓦拉爾原子公司(Valar Atomic)未添加燃料的Ward 250型核反應爐組件運到猶他州希爾空軍基地(Hill Air Force Base)。

從加州到猶他 展現核能迅速用於軍事、民用潛力

C-17運輸機15日從加州出發，把微型核反應爐組件運到猶他州。(國防部提供)

能源部長萊特（中）與國防部次長杜飛（左一）一同登上C-17運輸機，視察首度以飛機運載小型核反應爐，展現核部署能力。（路透）

瓦拉爾原子公司主官發放了印有「讓核能再次偉大」(Make Nuclear Great Again)字樣的黑色帽子給工作人員。大約一小時的航程途中，五角大廈官員、能源部官員、採訪媒體及核能產業代表坐在裝有反應爐組件的塑膠玻璃罩旁。

川普總統先前承諾，在7月4日之前要讓美國領土至少3座先進核子反應爐達到「臨界」(critical)狀態，也就是所有核系統都進入運行。

共和黨籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox)表示，能源不只是經濟問題，也是國家安全問題。他說：「如果我們在國內及戰場上都缺乏可靠且能夠部署的電力，美國就無法對外展現自由。」

負責採購與後勤的國防部次長杜飛(Michael Duffey)表示，15日這段航行讓美軍更接近在最需要的時間、地點部署核能的目標，以便讓美軍戰士得到致勝工具。

杜飛與能源部長萊特(Chris Wright)都是C-17運輸機上的隨行人員。兩人都說這趟航程堪稱美國核能與軍事物流的一大突破。

這趟空運的經費是由企業總部位於加州的瓦拉爾原子公司負責。瓦拉爾原子公司執行長泰勒(Isaiah Taylor)說，將在希爾空軍基地附近設施測試Ward微型核反應爐，最初將從250千瓦的功率開始。這套系統最終可達5兆瓦功率，足以為5000戶家庭供電。

微型核子反應爐被視為能在偏鄉地區做為柴油發電機的替代方案，至於核廢料問題仍有待解決，軍方正與多州談判當中。

不過，反對人士指出，核能產業還無法證明微型核子反應爐能以合理價格發電。

非營利機構「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)核能安全主任里曼(Edwin Lyman)說，微型反應爐沒有商業化理由，即使按設計運行，發電成本也遠高於大型核反應爐，更不用說風能、太陽能等再生能源。