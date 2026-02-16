「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
前總統歐巴馬受訪時表示，他相信外星人真實存在，雖然他並未親眼看過。（美聯社）
前總統歐巴馬受訪時表示,他相信外星人真實存在,雖然他並未親眼看過。(美聯社)

幾十年來，美國民眾一直好奇神秘的內華達州沙漠51區(Area 51)基地是否存在外星人。2025年一項民調發現，近半數美國人認為聯邦政府隱瞞了與不明飛行物(UFO)有關的證據。前總統歐巴馬近日在左派政治播客柯恩(Brian Tyler Cohen)的節目中，語出驚人地表示外星人是真的，但他沒見過，也不是關在51區。

據報導，柯恩在14日發布的訪談中問歐巴馬：「外星人是不是真的？」歐巴馬回應：「是真的，但我沒見過，也不是關在51區，也沒有什麼地下設施。除非有個巨大的陰謀，大到他們要對美國總統隱瞞。」接著柯恩問，當初就任總統時，歐巴馬最先希望了解的是什麼問題？歐巴馬又說「外星人都在哪？」柯恩未提出後續問題，歐巴馬也沒有進一步細說，這段言論的真實性仍未被證實。

長期以來，陰謀論者一直痴迷於51區軍事基地，認為地下有個存放外星人遺骸、不明飛行物殘骸的設施，猜測政府在那下面研究墜毀的外星飛船並進行逆向工程，包括於1947年新墨西哥州羅斯威爾事件(Roswell Incident)中回收的材料。另一些人則推測該設施致力於研發各種各樣的新技術，如星際武器、時間旅行、瞬間移動、天氣控制等等。

歐巴馬發表這段評論不久前，紀錄片「解密年代」(The Age of Disclosure)的導演丹法拉(Dan Farah)聲稱政府曾大規模掩蓋非人類智慧生命的存在。丹法拉去年11月受訪暗示川普總統可能很快就會證實的確有外星生命體，說「我認為這部電影上映後，早晚會有一位在任總統會告訴全世界：我們在宇宙中並不孤單。」國會在2024年就UFO和吹哨人報告進行了聽證會，一名UFO吹哨人最近表示，川普總統已獲悉秘密UFO計畫和有關外星人的資訊。

川普2024年7月在知名網紅洛根·保羅(Logan Paul)的節目上表示他不是「外星人信徒」，稱「我可能不能說我是。但我確實見過一些很認真的人，他們說看到一些非常奇怪的東西在外太空飛行。」

2024年9月，川普又接受科技網紅弗里德曼(Lex Fridman)的播客訪問，被問到是否會推動公布更多關於不明航空現象(UAPs)的影片時，川普回答：「我會的，我會的。我很想這麼做，我必須這麼做。」隔月，川普在喬·羅根(Joe Rogan)的播客上討論地球之外是否存在智慧生命的想法，他說這個主題「從來都不是我的興趣所在」；羅根問川普對是否存在外星生命有何看法時，川普回：「沒有理由不認為火星和所有那些星球上沒有生命。」

外界一直傳言外星人和幽浮被存放在第51區軍事基地，但至今無人證實，歐巴馬表示他也...
外界一直傳言外星人和幽浮被存放在第51區軍事基地，但至今無人證實，歐巴馬表示他也不曾看過。圖為內華達州以51區為名的外星人中心。（美聯社）

川普 歐巴馬 UFO

