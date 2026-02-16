不愛派對、性愛 Z世代忠於自己 重視健全人際關係

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
最新研究發現，Z世代年輕人既不愛派對狂歡、也不熱中性生活，把重心擺在自己選擇的生活方式，以及將注意力放在發展健全人際關係。示意圖(美聯社)
最新研究發現，1997年至2012年出生的所謂「Z世代」(Gen Z)年輕人既不愛派對狂歡、也不熱中性生活，反而傾向把重心擺在自己選擇的生活方式，與上一代相比，堪稱特立獨行的世代。

紐約郵報(NY Post)報導，專業論文寫作暨學術輔助平台EduBirdie針對2000名受訪者進行民調，結果發現67%的Z世代寧願在家睡覺，也不願在床上尋歡作樂。

令人震驚的是，有高達64%傾向於維持穩定工作，59%專心追逐個人事業，還有半數將注意力放在發展健全人際關係，同時有46%青睞獨處而非頻繁的性生活；同時調查也顯示這一代年輕人並非全然保守，37%曾擁有性生活，29%在公共場合發生過性行為，23%曾經在工作場域發送色情簡訊。

由於避孕藥普及、軟性毒品合法化等外在客觀條件與Z世代日常生活相去甚遠，反倒讓他們成為解放運動後對保守主義反彈的世代，EduBirdie流行文化暨媒體分析師艾力克謝科(Julia Alexeenko)指出：「Z世代養成習慣把時間花在各種平台和應用程式而非實體場域，因此很在意自己觸手可及的事物，例如Netflix影片與自我保護，這未必是件壞事。」而且數據顯示，Z世代比老一輩更注重親密關係，82%堅持發生性關係之前討論界限，92%在床上能夠坦然拒絕說「不」。

根據綜合社會調查(General Social Survey)研究，過去一年間有三分之一男性和五分之一女性沒有性生活，性神經科學博士蘇黛博(Debra Soh，暫譯)把矛頭指向社群媒體：「不切實際的高標準理想，誤導男性相信有朝一日擁有數百萬粉絲的社群網紅會對他們感興趣，同時也讓女性只對身高超過六尺的高富帥男子有興趣。」

而且隨著愈來愈多年輕女性認為約會只會便宜男性而開始選擇禁慾，知名網紅曼達娜·扎賈米(Mandana Zarghami)接受華盛頓郵報(Washington Post)採訪時指出：「我無意批判，但『約砲』(hooking up)會破壞你找到真正想要共度餘生的人，也讓那種特殊的親密時刻就此煙消雲散。」

民調 社群媒體 華盛頓郵報

