老人政治? 逾7成選民盼對總統、民選官員最高年齡設限

編譯俞仲慈／綜合報導
總統川普今年將滿80歲，眾院員平均年齡57.9歲，參議員平均63.9歲，民意調查顯示，大多數美國選民贊成對總統和民選官員年齡設限。(路透)
總統川普今年將滿80歲，眾院員平均年齡57.9歲,參議員平均63.9歲，民意調查顯示，大多數美國選民贊成對總統和民選官員年齡設限。(路透)

總統川普今年6月將滿80歲，前總統拜登卸任時82歲，雙雙打破前總統雷根(Ronald Reagan)在任時的年齡紀錄，老而不退的現象儼然成為朝野兩黨共識，但政治人物老化加速，也讓強制高齡官員退休的呼聲再起。

網路市調公司YouGov的一項民意調查顯示，73%的美國成年人支持對總統職務設定最高年齡限制，69%的成年人支持對國會議員設定最高年齡限制。

 華爾街日報報導，根據統計，1987年至2025年間，眾院員平均年齡從50.7歲增至57.9歲，參議員平均年齡則從54.4歲提高至63.9歲，因此前芝加哥市長、現年66歲民主黨人伊曼紐(Rahm Emanuel)呼籲針對總統、內閣官員、國會議員和聯邦法官設置75歲強制退休年齡，並強調「華府需要一次健康的權力清洗。」

聯邦最高法院近半數大法官年齡超過70歲，2024年聯邦法官平均年齡為67.7歲，還有2020年大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)高齡87歲過世，顯示現任優勢無論對政治人物或選民都希望在選區保住長期累積的影響力。

相較於私人企業董事會成員年齡上限設為72歲或75歲，還有美國十大企業執行長平均年齡約61歲，伊曼紐強調該提案是政壇迫切需要的道德改革：「有國會議員在委員會任職期間，當議題仍在審議階段時就進行股票交易。」並主張75歲強制退休將給華府帶來新氣象：「你可以去教書，以不同方式回饋國家，如果75歲時還沒有留下任何政績，那到了78歲肯定也不會。」

伊曼紐的提案與前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)2024總統大選的核心主張不謀而合，54歲的海理當時直言：「看到愈來愈多年輕人對政府感到疏離，因為看不到與自己相似的任何人，而且看到愈來愈多官員拒絕下台。」不過78歲的前新罕布夏州共和黨籍聯邦參議員葛瑞格(Judd Gregg)堅決反對：「要搞清楚聯邦政府運作需要花很長時間，在你真正了解前，根本算不上及格，我花了至少10年才熟悉預算編列。」

