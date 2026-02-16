中國20.3萬顆衛星計畫威脅馬斯克？ 分析：缺2技術難實現

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
馬思克的SpaceX擁有可重複使用的火箭和零件輕量化技術。(路透)
馬思克的SpaceX擁有可重複使用的火箭和零件輕量化技術。(路透)

有人說太空是21世紀的最大公海，而中國已展示要在太空中建立一支超級艦隊的野心，嚴重威脅馬思克(Elon Musk)與貝佐斯(Jeff Bezos)的衛星星座計畫。不過專家指出，中國可能只是紙上談兵，若是沒有可重複使用的載運火箭與降低零件成本的技術，其實威脅性有限。

中國已向國際電信聯盟(ITU)提交一份計畫書，要在2030年代中期以前在太空部署20.3萬顆衛星。若是計畫落實，會導致太空過度擁擠的預言成真，嚴重干擾無線電波，對馬思克與貝佐斯的太空計畫形成阻礙。不過專家指出，中國的20.3萬顆衛星其實可能只是「紙上衛星」，意圖採先占先贏的策略，先為其衛星取得預留位置，阻礙競爭對手的進入。

不過不管怎麼說，中國的20.3萬顆衛星大軍確實聲勢浩大，令馬思克SpaceX星鏈計畫目前近1萬顆衛星的規模相形見絀，更別提貝佐斯的3232顆Leo衛星了。

隨著太空競賽益趨激烈，原本科幻小說中才會出現的情景如今已成為現實的風險，其中談論最多的就是太空可能會變得擁擠不堪，引發凱斯勒現象(Kessler syndrome)，即是在低地球軌道的衛星密度達到一定程度時，這些衛星會碰撞，產生的碎片又會形成更多的撞擊，引發連鎖效應，使得地球被太空垃圾包圍。

這樣的危險確實存在。根據一項研究顯示，在太空中最適合部署衛星星座的高度，只夠容納14.8萬顆衛星，如果以一年發射2000顆衛星的速度來看，到了2030年代末期就達到飽和。

不過專家指出，中國的20.3萬顆衛星計畫中共有許多可能只是紙上衛星。他們指出，近年來在太空部署衛星的速度加快，主要是拜兩項創新科技所賜，一是發展出可重複使用的載火箭，如SpaceX的獵鷹9號運載火箭。另一項是發展出零件輕量化的技術，從而可製造較小型的衛星與節省成本。自2020年以來，發射進入軌道的衛星數量成長4倍，達到1.6萬顆以上，其中光是SpaceX一年就部署了2000顆。

專家指出，這兩項發展正是馬斯克的優勢所在。包括中國在內的競爭對手除非能夠發展出可重複使用的火箭與能夠節省成本的輕量衛星，否則可能只有靠向ITU申請與預先搶占衛星空位來阻擋競爭了。

