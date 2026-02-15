NBC名主播母遭綁失蹤 家中發現不明DNA

土桑市民為失蹤的南茜‧葛瑟瑞樹立巨幅海報，並供大眾簽名留言，希望這位84歲的老婦人能平安歸來。(路透)

國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)84歲母親南茜(Nancy Guthrie)在亞利桑納州 被綁架失蹤逾兩周，皮瑪郡(Pima County)警長辦公室尚未逮捕任何人，不過採集到了不屬於她本人或任何親屬的DNA 。握有金氏世界紀錄的刑案畫師吉布森(Lois Gibson)亦出一份力，根據監視器錄影拼湊出初步畫像。

NBC新聞網報導，皮瑪郡警長辦公室和聯邦調查局13日深夜依搜索票搜查了南茜家附近，調查人員正在努力檢測採集到的DNA，但並未會透露發現DNA的地點。該搜索票是基於調查人員收到的一條線索核發的，在East Orange Grove Road與North First Avenue附近的一處住宅執行。四人被拘留，其中包括一對母子，但所有人在接受訊問後均被釋放。聯邦調查局還將懸賞金額提高一倍到10萬元

警長表示南茜沒有認知障礙，「頭腦非常清醒」，同時也說她的行動能力有限，需要每天服藥，否則可能會有生命危險，「正如家人所說，她以前連50碼都走不了。」南茜也裝有心律調節器，該裝置自2月1日清晨起便與手機監控APP失去連結。

聯調局10日公布南茜家門監視器影像，可見一名中等體型的蒙面持槍男子伸手試圖遮擋鏡頭，身高在5呎9吋到5呎10吋間，背著25公升容量的黑色「奧索卡」健行登山背包」(Ozark Trail Hiker Pack)。

曾協助逮捕超過750名罪犯的刑案素描師吉布森(Lois Gibson)，2021年自休士頓市警局退休，她根據畫面判斷嫌犯頭型寬闊、眉毛濃密，留著中等長度的深色頭髮和山羊鬍。她在社群媒體 上公布她的素描圖，並寫道：「我從事這項工作43年，一直致力於幫助警探們分析類似的照片。目前唯一比較確定的是眼睛和部分嘴唇/鬍鬚。如果我的判斷完全錯誤，我願意承擔責任。」這張素描是首張可能提供嫌犯線索的畫像，因警方尚未公布其版本。

吉布森因未經執法部門授權而發布素描而受到一些批評，但她強調自己的聲譽，已及過去作品的可信度，曾憑一個受害女孩的頭骨就畫出其生前樣貌，讓受害者母親一眼就也認那是她失蹤的女兒。