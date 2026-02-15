捲入艾普斯坦醜聞 LA奧委會主席出售旗下演藝經紀公司

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
因捲入艾普斯坦醜聞風波，2028洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼宣布出售旗下演藝經紀公司 。(美聯社)
聯邦司法部最近解密數百萬頁有關淫魔富豪艾普斯坦的文件後，掀起的醜聞風暴持續發酵，最新捲入的是好萊塢演藝經紀巨頭、2028洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼(Casey Wasserman)。他除認錯外，也宣布將出售旗下的經紀公司。

綜合美聯社、華爾街日報等報導，最新公布文件揭露華瑟曼曾與艾普斯坦前女友兼同夥麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)互傳曖昧的調情電郵，不過在整個艾普斯坦案件裡，華瑟曼並未遭直接指控。

儘管華瑟曼對與麥斯威爾互發電郵承認錯誤及「深感後悔」，但兩人關係依然面對愈來愈多審查及批評，引發的軒然大波導致公司客戶、演藝明星等紛紛與他斷絕合作關係。

華瑟曼13日正式向其演藝經紀公司員工發出備忘通告，表示因為自己的錯誤，為公司營運造成困擾，因此決定賣掉公司並已啟動出售程序。其公司主要客戶包括世界頂級流行音樂藝人及知名運動明星。

他在通告裡承認因為個人錯誤而禍及公司員工，也給客戶及合作夥伴帶來如此多的困難，對他們實在是不公平，因此決定出售公司。

儘管華瑟曼早前聲稱，與麥斯威爾互發電郵是遠在20多年前，當時她的罪行尚未給揭發，也強調艾普斯坦之間沒有任何「私人或商業關係」，可是仍難逃外界聲討。包括多位葛萊美獎得主和美國女足明星紛紛宣布終止與他合作。

不過國際奧委會並未對華瑟曼施加任何壓力，也未要求他辭去2028洛杉磯奧組委主席職務。

洛杉磯奧組委會也表示經與外部律師調查後，發現「華瑟曼與艾普斯坦及麥斯威爾之間的關係，並未超出已公開紀錄的範圍」，「為確保洛杉磯2028年奧運會順利舉行，應繼續由華瑟曼擔任主席。」

華瑟曼在他出售公司的聲明中也表示，「將會全力以赴，確保洛杉磯在2028年舉辦一場配得上這座傑出城市的奧運會。」

