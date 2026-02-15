我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

500公尺和1000公尺男子速滑 21歲新星雙金入袋還刷新2紀錄

編譯俞仲慈／綜合報導
21歲美國競速滑冰選手喬丹·斯托爾茲11日在男子1000公尺項目締造新紀錄，三天後又在男子500公尺比賽打破奧運紀錄，雙金入袋。(歐新社)
21歲美國競速滑冰選手喬丹·斯托爾茲11日在男子1000公尺項目締造新紀錄，三天後又在男子500公尺比賽打破奧運紀錄，雙金入袋。(歐新社)

本屆米蘭冬奧競速滑冰項目出現新星，年僅21歲的美國選手喬丹·斯托爾茲(Jordan Stolz)在男子500及1000公尺競速比賽雙金入袋，而且打破冬奧紀錄，斯托爾茲接下來兩場比賽還要再力拚冠軍，以奠定滑冰界的傳奇地位。

據今日美國(USA Today)報導，斯托爾茲11日在男子1000公尺項目締造新紀錄，三天後又在男子500公尺比賽打破奧運紀錄，摘下本屆冬奧第二面金牌，震驚滑冰界。隊友麥克勞德(Cooper McLeod)讚不絕口表示：「今天我們見證奧運紀錄被縮短近半秒鐘，簡直太不可思議了。」

在男子1000公尺比賽，斯托爾茲在最後衝刺階段超越荷蘭選手德布(Jenning de Boo)並打破奧運紀錄，沒想到500公尺比賽兩位對手再次相遇，儘管雙雙打破紀錄，但最終斯托爾茲以33.77秒成績摘金，德布坦言：「他現在是最強大的對手。」

來自威斯康辛州的斯托爾茲成為繼艾瑞克·海登(Eric Heiden)之後，第二位在單屆奧運包辦500公尺和1000公尺金牌的美國滑冰選手，接下來1500公尺項目和團體賽的挑戰，斯托爾茲充滿信心表示：「如果我在1500公尺跑得好，應該會很順利的，我希望能夠拿到金牌。」並補充道：「團體賽比較碰運氣，更像是額外獎勵，很難說接下來會發生什麼事。」

斯托爾茲雙金入袋的佳績令外界好奇這位年輕運動員如何因應高強度的比賽壓力，他坦率表示：「我只是盡量專注於我能控制的事情，滑冰時，在冰上的感覺更重要，所以除了冰上之外，你幾乎可以控制所有的事情。」這種全心投入的比賽精神，讓德布欽羨不已：「他長期以來都是奪冠熱門，並且能夠保持穩定節奏，不斷贏得比賽，所以，我真的非常尊重他。」

儘管斯托爾茲無法在本屆冬奧贏得五面金牌，但仍渴望鞏固個人在滑冰界的地位，希望爭取成為史上第三位在單屆冬奧贏得四面金牌的運動員。

世報陪您半世紀

米蘭冬奧 奧運 喬丹

上一則

「辛普森家族」800集了 創作團隊回應「預言傳說」：很多都假的

下一則

華人饕客陳戴維 品嘗記錄8400家中餐館 尋覓華人歷史

延伸閱讀

冬奧／谷愛淩、劉夢婷 晉級自由式滑雪女子大跳台決賽

冬奧／谷愛淩、劉夢婷 晉級自由式滑雪女子大跳台決賽
米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套

米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套
冬奧／女子雙人雪上技巧澳洲奪金 美獲銀銅

冬奧／女子雙人雪上技巧澳洲奪金 美獲銀銅
冬奧／高山滑雪男子大曲道 南美選手首奪牌摘金

冬奧／高山滑雪男子大曲道 南美選手首奪牌摘金

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了