500公尺和1000公尺男子速滑 21歲新星雙金入袋還刷新2紀錄

21歲美國競速滑冰選手喬丹·斯托爾茲11日在男子1000公尺項目締造新紀錄，三天後又在男子500公尺比賽打破奧運紀錄，雙金入袋。(歐新社)

本屆米蘭冬奧 競速滑冰項目出現新星，年僅21歲的美國選手喬丹 ·斯托爾茲(Jordan Stolz)在男子500及1000公尺競速比賽雙金入袋，而且打破冬奧紀錄，斯托爾茲接下來兩場比賽還要再力拚冠軍，以奠定滑冰界的傳奇地位。

據今日美國(USA Today)報導，斯托爾茲11日在男子1000公尺項目締造新紀錄，三天後又在男子500公尺比賽打破奧運 紀錄，摘下本屆冬奧第二面金牌，震驚滑冰界。隊友麥克勞德(Cooper McLeod)讚不絕口表示：「今天我們見證奧運紀錄被縮短近半秒鐘，簡直太不可思議了。」

在男子1000公尺比賽，斯托爾茲在最後衝刺階段超越荷蘭選手德布(Jenning de Boo)並打破奧運紀錄，沒想到500公尺比賽兩位對手再次相遇，儘管雙雙打破紀錄，但最終斯托爾茲以33.77秒成績摘金，德布坦言：「他現在是最強大的對手。」

來自威斯康辛州的斯托爾茲成為繼艾瑞克·海登(Eric Heiden)之後，第二位在單屆奧運包辦500公尺和1000公尺金牌的美國滑冰選手，接下來1500公尺項目和團體賽的挑戰，斯托爾茲充滿信心表示：「如果我在1500公尺跑得好，應該會很順利的，我希望能夠拿到金牌。」並補充道：「團體賽比較碰運氣，更像是額外獎勵，很難說接下來會發生什麼事。」

斯托爾茲雙金入袋的佳績令外界好奇這位年輕運動員如何因應高強度的比賽壓力，他坦率表示：「我只是盡量專注於我能控制的事情，滑冰時，在冰上的感覺更重要，所以除了冰上之外，你幾乎可以控制所有的事情。」這種全心投入的比賽精神，讓德布欽羨不已：「他長期以來都是奪冠熱門，並且能夠保持穩定節奏，不斷贏得比賽，所以，我真的非常尊重他。」

儘管斯托爾茲無法在本屆冬奧贏得五面金牌，但仍渴望鞏固個人在滑冰界的地位，希望爭取成為史上第三位在單屆冬奧贏得四面金牌的運動員。