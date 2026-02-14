我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年美國人賣血比2022年多了30%，也有更多中產階級加入賣血行列。圖為民眾在西雅圖捐血，與新聞當事人無關。（美聯社）
去年美國人賣血比2022年多了30%，也有更多中產階級加入賣血行列。圖為民眾在西雅圖捐血，與新聞當事人無關。（美聯社）

隨著生活成本節節上升，愈來愈多美國中產階級靠出售自己的血漿補貼收入，估計每天有20萬人賣血，去年全美出售血漿的收益達47億元，許多捐血站甚至設在中產階級社區。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，在費城郊區一處購物中心裡，一間血漿中心夾雜在商店、髮廊與銀行之間，裡頭有十多人躺在捐血床上，手臂插著針管。抽出的血液流進機器分離出淡黃色的血漿，剩餘的血球再透過管線輸回體內。

血漿(plasma)是血液中除去血球以外的淡黃色液體部分，約占血液總量的55%，其餘為血球。

捐血者每次可領取約65元的預付卡報酬，43歲的普萊森特(Ian Pleasant)表示，他當平台外送員維持家庭水電等開銷，「其他額外支出則靠賣血漿補貼。」

賣血量比2022年增逾30% 許多捐血站甚至設在白領社區

喬治城大學(Georgetown University)公共政策、經濟與倫理策略學系教授賈沃斯基(Peter Jaworski)專門研究血漿產業倫理與經濟研究，他指出，去年美國人販售約6250萬公升血漿，賣得47億元，賣血數量比2022年增加逾30%。

全美已有超過1200間血漿中心，數量甚至超越好市多(Costco)門市，且愈來愈多這類捐血站設在郊區商圈與大學城等中產階級社區。

工作前景暗淡、生活費用上升 有中產家庭需賣血付貸款

宏觀數據顯示美國經濟穩定，但許多中產家庭卻面臨工作前景暗淡、生活費用上升、積蓄減少。

鳳凰城居民吉兒‧張伯倫(Jill Chamberlain)原來工作年薪8萬7000元，遭裁員後只能找到時薪16.11元的短工。

她說：「我辛苦工作、受過教育，我這麼努力，卻淪落到賣血漿的地步；起初當然會感覺羞愧，現在更多的是憤怒的情緒，事情不該如此發展。」

在愛達荷州，年收入約12萬元的湯普森(Thompson)夫婦也為了支付車貸與醫療費用而開始賣血漿；明尼亞波利斯郊區的蜜雪兒‧伊根(Michelle Eagan)辭去年薪7萬5000元的工作，全職照顧孩子，並每周兩次賣血漿補貼兒子每月700元的學費。她坦言，「他們總是說你在做公益、捐血挽救許多性命，但說實話，沒有人是為了這個目的而來捐血漿。」

這是美國獨有的經濟現象。只有少數國家允許民眾賣血，而且允許如此頻繁的賣血——最多每周兩次。美國是全球最大的血漿供應國，2024年出口額達62億元，占全球供應約70%。

波德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)商學教授艾蜜莉‧葛拉格(Emily Gallagher)指出，「美國為血漿中心創造極具吸引力的市場，因為允許每周兩次賣血，加上很多窮人，社會安全網幫助也有限。」

世報陪您半世紀

好市多 費城 貸款

上一則

南卡州立大學槍響2死1傷 校區封鎖

延伸閱讀

人口翻轉 芝加哥郊區非白人占多數 北郊亞裔增

人口翻轉 芝加哥郊區非白人占多數 北郊亞裔增
芝郊區人口翻轉 非白人成多數 北郊亞裔居民增多

芝郊區人口翻轉 非白人成多數 北郊亞裔居民增多
夏威夷倡下修法定酒精濃度至0.05 盼降酒駕事故

夏威夷倡下修法定酒精濃度至0.05 盼降酒駕事故
男子報案未果 芝郊區警局內遭ICE拘捕

男子報案未果 芝郊區警局內遭ICE拘捕

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
佛羅里達州的綠鬣蜥。(美聯社)

佛羅里達州急凍降「綠鬣蜥雨」 居民撿來做菜爆紅

2026-02-06 12:03
退休族賣房子可能觸發聯邦醫療保險計畫(Medicare)的潛藏陷阱，導致保費變貴，因此最好事先仔細規畫賣房時間點。(美聯社)

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

2026-02-07 01:00

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返