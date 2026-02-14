賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

去年美國人賣血比2022年多了30%，也有更多中產階級加入賣血行列。圖為民眾在西雅圖捐血，與新聞當事人無關。（美聯社）

隨著生活成本節節上升，愈來愈多美國中產階級靠出售自己的血漿補貼收入，估計每天有20萬人賣血，去年全美出售血漿的收益達47億元，許多捐血站甚至設在中產階級社區。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，在費城 郊區一處購物中心裡，一間血漿中心夾雜在商店、髮廊與銀行之間，裡頭有十多人躺在捐血床上，手臂插著針管。抽出的血液流進機器分離出淡黃色的血漿，剩餘的血球再透過管線輸回體內。

血漿(plasma)是血液中除去血球以外的淡黃色液體部分，約占血液總量的55%，其餘為血球。

捐血者每次可領取約65元的預付卡報酬，43歲的普萊森特(Ian Pleasant)表示，他當平台外送員維持家庭水電等開銷，「其他額外支出則靠賣血漿補貼。」

賣血量比2022年增逾30% 許多捐血站甚至設在白領社區

喬治城大學(Georgetown University)公共政策、經濟與倫理策略學系教授賈沃斯基(Peter Jaworski)專門研究血漿產業倫理與經濟研究，他指出，去年美國人販售約6250萬公升血漿，賣得47億元，賣血數量比2022年增加逾30%。

全美已有超過1200間血漿中心，數量甚至超越好市多 (Costco)門市，且愈來愈多這類捐血站設在郊區商圈與大學城等中產階級社區。

工作前景暗淡、生活費用上升 有中產家庭需賣血付貸款

宏觀數據顯示美國經濟穩定，但許多中產家庭卻面臨工作前景暗淡、生活費用上升、積蓄減少。

鳳凰城居民吉兒‧張伯倫(Jill Chamberlain)原來工作年薪8萬7000元，遭裁員後只能找到時薪16.11元的短工。

她說：「我辛苦工作、受過教育，我這麼努力，卻淪落到賣血漿的地步；起初當然會感覺羞愧，現在更多的是憤怒的情緒，事情不該如此發展。」

在愛達荷州，年收入約12萬元的湯普森(Thompson)夫婦也為了支付車貸與醫療費用而開始賣血漿；明尼亞波利斯郊區的蜜雪兒‧伊根(Michelle Eagan)辭去年薪7萬5000元的工作，全職照顧孩子，並每周兩次賣血漿補貼兒子每月700元的學費。她坦言，「他們總是說你在做公益、捐血挽救許多性命，但說實話，沒有人是為了這個目的而來捐血漿。」

這是美國獨有的經濟現象。只有少數國家允許民眾賣血，而且允許如此頻繁的賣血——最多每周兩次。美國是全球最大的血漿供應國，2024年出口額達62億元，占全球供應約70%。

波德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)商學教授艾蜜莉‧葛拉格(Emily Gallagher)指出，「美國為血漿中心創造極具吸引力的市場，因為允許每周兩次賣血，加上很多窮人，社會安全網幫助也有限。」