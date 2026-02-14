我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

南卡州立大學槍響2死1傷 校區封鎖

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南卡羅來納州立大學宿舍區12日晚間發生槍擊事件，造成2死1傷，案發後校方宣布封鎖校區。(美聯社)
南卡羅來納州立大學宿舍區12日晚間發生槍擊事件，造成2死1傷，案發後校方宣布封鎖校區。(美聯社)

南卡羅來納州立大學(South Carolina State University宿舍區12日晚間發生槍擊事件，造成2死1傷，案發後校方宣布封鎖校區。

校方在臉書貼文表示，有人在當地時間晚間9時15分通報，奧蘭治堡(Orangeburg)校區的休金樓(Hugine Suites)發生槍擊。警方後來宣布，兩名死者分別為19歲的亨利克里廷頓(Henry L. Crittington)當場死亡，以及18歲的特雷爾托馬斯(Terrell Thomas)送醫不治，另一名男子沒有公布姓名，還在治療中，傷勢不明。

外送員卡婭麥克(Kaya Mack)剛送完餐到校區，就聽到槍聲，看到很多警察從大門進來。「刺耳的警笛聲嚇了我一跳，」她不確定槍聲是從哪裡傳來，「我和校區裡的其他人都四處張望，想知道發生了什麼事？」

校方取消13日的課程，並安排諮商師為學生提供心理輔導。

警方稱沒有逮捕行動，校園已經沒有安全威脅，因此解除長達八小時的封鎖。

去年10月4日，南卡州立大學校友返校日慶祝活動也曾發生兩起槍擊。其中一起就發生在同個宿舍區，造成一名19歲女子死亡，另一起則造成一名男子受傷。當時多人因涉嫌槍擊有關的槍枝犯罪被捕。

校長康耶斯(Alexander Conyers)宣布在校區周邊增設圍欄，並增加保全巡邏，控制出入。

州議員表示，需要重新審視允許學生和其他人攜帶槍枝進入大學校園的法律，槍枝必須鎖好並收在車內。民主黨州眾議員格蘭特(Hamilton Grant)在聲明中指出，這樣才能讓大家在情況升級時可以迅速取得武器。

「去年我們在返校日悲痛欲絕，現在，這所大學再次陷入悲痛之中，」格蘭特說，他是南卡州立大學2011年班畢業生。

南卡州立大學成立於1896年，是南卡唯一一所傳統非裔大學，在校學生超過2900人。

該校師生近日紀念被稱為「奧蘭治堡大屠殺」(Orangeburg Massacre)58周年，緬懷1968年2月8日遇難的三名年輕人。當時，一群非裔學生在當地一家保齡球館舉行反種族隔離示威後，聚集在校區，遭警方開槍。

世報陪您半世紀

南卡羅來納州 槍擊 非裔

上一則

房租成長緩漲、汽油降價 通膨上月增幅2.4%近5年新低

下一則

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

延伸閱讀

科技手段奏效 法拉盛、白石鎮、大學點入室竊盜大減6成

科技手段奏效 法拉盛、白石鎮、大學點入室竊盜大減6成
全美41大學 財務補助偏富裕家庭 低收家庭反背重債

全美41大學 財務補助偏富裕家庭 低收家庭反背重債
校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機
南卡羅來納州立大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」

南卡羅來納州立大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
佛羅里達州的綠鬣蜥。(美聯社)

佛羅里達州急凍降「綠鬣蜥雨」 居民撿來做菜爆紅

2026-02-06 12:03
退休族賣房子可能觸發聯邦醫療保險計畫(Medicare)的潛藏陷阱，導致保費變貴，因此最好事先仔細規畫賣房時間點。(美聯社)

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

2026-02-07 01:00

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返