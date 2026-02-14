南卡州立大學槍響2死1傷 校區封鎖

南卡羅來納州立大學宿舍區12日晚間發生槍擊事件，造成2死1傷，案發後校方宣布封鎖校區。(美聯社)

南卡羅來納州 立大學(South Carolina State University宿舍區12日晚間發生槍擊 事件，造成2死1傷，案發後校方宣布封鎖校區。

校方在臉書貼文表示，有人在當地時間晚間9時15分通報，奧蘭治堡(Orangeburg)校區的休金樓(Hugine Suites)發生槍擊。警方後來宣布，兩名死者分別為19歲的亨利克里廷頓(Henry L. Crittington)當場死亡，以及18歲的特雷爾托馬斯(Terrell Thomas)送醫不治，另一名男子沒有公布姓名，還在治療中，傷勢不明。

外送員卡婭麥克(Kaya Mack)剛送完餐到校區，就聽到槍聲，看到很多警察從大門進來。「刺耳的警笛聲嚇了我一跳，」她不確定槍聲是從哪裡傳來，「我和校區裡的其他人都四處張望，想知道發生了什麼事？」

校方取消13日的課程，並安排諮商師為學生提供心理輔導。

警方稱沒有逮捕行動，校園已經沒有安全威脅，因此解除長達八小時的封鎖。

去年10月4日，南卡州立大學校友返校日慶祝活動也曾發生兩起槍擊。其中一起就發生在同個宿舍區，造成一名19歲女子死亡，另一起則造成一名男子受傷。當時多人因涉嫌槍擊有關的槍枝犯罪被捕。

校長康耶斯(Alexander Conyers)宣布在校區周邊增設圍欄，並增加保全巡邏，控制出入。

州議員表示，需要重新審視允許學生和其他人攜帶槍枝進入大學校園的法律，槍枝必須鎖好並收在車內。民主黨州眾議員格蘭特(Hamilton Grant)在聲明中指出，這樣才能讓大家在情況升級時可以迅速取得武器。

「去年我們在返校日悲痛欲絕，現在，這所大學再次陷入悲痛之中，」格蘭特說，他是南卡州立大學2011年班畢業生。

南卡州立大學成立於1896年，是南卡唯一一所傳統非裔 大學，在校學生超過2900人。

該校師生近日紀念被稱為「奧蘭治堡大屠殺」(Orangeburg Massacre)58周年，緬懷1968年2月8日遇難的三名年輕人。當時，一群非裔學生在當地一家保齡球館舉行反種族隔離示威後，聚集在校區，遭警方開槍。