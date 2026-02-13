冬奧報喜 金善抱傷奪銀 強森終點區接受男友求婚

美國高山滑雪女將強森(Breezy Johnson)在超級大曲道終點區接受男友的求婚，並興奮地秀出左手無名指上的戒指。(美聯社)

米蘭冬奧 單板滑雪女子U型場地技巧決賽12日在利維尼奧雪上公園舉行，尋求三連霸的美國韓裔 名將金善(Chloe Kim，前譯克洛伊‧金)在大雪與肩傷影響下，遭17歲南韓小將崔佳溫(Gaon Choi)於最後一滑逆轉，以銀牌作收，無緣三連霸。另外，美國高山滑雪名將強森(Breezy Johnson)雖然在女子高山滑雪超級大曲道(super-G)摔出賽道，但男 美國韓裔名將金善12日在單板滑雪女子U型場地技巧決賽時，受大雪及肩傷影響，失誤摔倒，以致與金牌擦身而過，坐收銀牌。(歐新社) 友之後向她求婚，成為本屆賽會迄今最動人的佳話。

美聯社報導，單板滑雪女子U型場地技巧決賽當晚降雪不斷，場地速度受影響，多名選手接連摔倒。金善首輪完成900與1080等高難度動作，以88.00分領先。她1月在瑞士訓練時肩膀脫臼，配戴護具出賽的她坦言：「回到賽場上，對目前的我而言，真的很可怕。」

第二輪，金善挑戰第三個翻騰動作1080時失誤摔倒，未能擴大優勢。

崔佳溫首兩輪也接連重摔，醫護人員一度進場，但她第三輪背水一戰，完成三個900與兩個720動作並穩定落地，獲得90.25分逆勢摘金。

金善賽後展現風度，談及崔佳溫表示，「她是我的寶貝，我為她感到無比驕傲」，強調「我能夠堅持並戰鬥到底，就是贏家」。

另外，女子高山滑雪超級大曲道賽後約一小時，強森在終點區迎來驚喜。

交往多年的男友華金斯(Connor Watkins)在美國滑雪隊隊友的簇擁下，單膝下跪，以樂壇天后泰勒絲 (Taylor Swift)的「The Alchemy」歌詞向她求婚，並為她戴上鑲嵌藍綠色寶石的白金戒指。

強森喜極而泣應允，說道「把我最愛的兩個事物結合在一起，感覺再合適不過了」；她接著開玩笑說：「還有(現場媒體)免費拍照」。

強森稍早於賽道上，因右手雪杖勾到旗門而摔入護網，她自行起身，所幸並無大礙。她坦言當時心情低落，「那正是希望愛人陪在身邊的時刻。」

她形容，本屆賽會的經歷是，「我想大多數人都希望在奧運會上達到巔峰，而我則是超越了巔峰。」