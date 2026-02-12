我的頻道

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

記者陳宥菘／即時報導
微軟共同創辦人比爾蓋茲。（路透）
微軟共同創辦人比爾蓋茲。（路透）

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）陷入美國已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案，他近日時隔兩年半後再次訪問中國，在中媒專訪時被問及此事，對此他再度表示，與艾普斯坦的往來「是一種錯誤」，為此感到後悔與抱歉，並稱自己在2011到2014年之間確實與艾普斯坦吃過幾次晚餐，但強調自己從未接觸過受害者，也未去過他的私人島嶼。

中媒「第一財經」11日晚間報導，比爾蓋茲時隔兩年半後再次訪中，期間造訪海南與上海。他在行程間接受專訪，除了針對與中國的合作、人工智慧的潛力發表看法，也對曾與艾普斯坦有所往來作出回應。

比爾蓋茲表示，當時他簡單地以為艾普斯坦認識許多富豪，可以幫助推動全球健康領域的籌資，「他曾對我承諾，可以為全球健康籌集大量資金。結果事實證明毫無進展，我們一分錢都沒有籌到。」

比爾蓋茲表示，他認為和艾普斯坦接觸本身就是一種錯誤，並為此感到後悔和抱歉，但強調自己沒有與任何受害者有過任何接觸，「最近曝光的那封郵件，其實是他（艾普斯坦）從未發出的郵件。看起來他是寫給自己、在醞釀某種對我施壓的方式，我很難判斷他的真實意圖，但我從未收到或看過那封郵件。」

司法部1月底公布的調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，比爾蓋茲與「俄羅斯女孩們」發生性行為後，試圖向當時的妻子梅琳達（Melinda French Gates）隱瞞自己染上性病。

艾普斯坦 比爾蓋茲 司法部

製片人現淫魔檔案 女星發聲明：正在辦離婚

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38

