我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

製片人現淫魔檔案 女星發聲明：正在辦離婚

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢製片人巴瑞‧約瑟夫牽入艾普斯坦風波，被歌星妻子離婚。(路透)
好萊塢製片人巴瑞‧約瑟夫牽入艾普斯坦風波，被歌星妻子離婚。(路透)

好萊塢製片人巴瑞‧約瑟夫森(Barry Josephson)的名字出現在已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案當中，他的影歌雙棲妻子布魯克約瑟夫森(Brooke Josephson)在Instagram發表聲明說，目前正在辦離婚，婚姻期間完全不知道老公跟艾普斯坦的關係。

根據洛杉磯法院紀錄，曾演出電視影集「尋骨線索」(Bones)的46歲女星布魯克與69歲製片人巴瑞2007年結婚，但2024年12月已經分居，當時是巴瑞提出分手要求。約瑟夫森夫妻育有兩名兒女。

「鑑於本周的新聞事件，我準備分享一則個人近況，」布魯克在她的Instagram聲明中寫道。「巴瑞・約瑟夫森與我正在辦理離婚。在我們整段婚姻期間，我並不知道巴瑞與艾普斯坦之間的關係。」

布魯克在聲明寫道，請求各界尊重她與孩子的隱私，感謝同情理解。

根據艾普斯坦檔案的電郵紀錄，艾普斯坦仲介未成年少女賣淫而在2008年遭到定罪之後，巴瑞仍與艾普斯坦保持密切關係。巴瑞在2011年、2012年間，向艾普斯坦借款合計超過33萬元，款項用來繳稅。

電郵紀錄顯示，巴瑞向艾普斯坦推薦一名有著「傲人胸圍」的「年輕、迷人」女性，希望這名女性能獲得艾普斯坦聘用。

巴瑞‧約瑟夫森發表聲明說，對於電郵裡的言論「沒有辯駁藉口」，「那些粗鄙且幼稚的用詞，讓我深感羞愧」。聲明中說，雖然曾跟艾普斯坦一起參加社交活動，艾普斯坦也曾到片場探班，「但我沒搭過他的飛機，也沒到過他的小島，沒有看過他身邊有未成年人」。

聲明寫道：「我在娛樂圈工作47年的生涯裡遇過成千上萬人，毫無疑問的，我最大的遺憾就是笨到相信艾普斯坦對罪行的否認。他跨足各行各業社交圈的能力讓我印象深刻，也蒙蔽我的雙眼。」巴瑞在聲明中向艾普斯坦案所有受害者道歉。

艾普斯坦 洛杉磯 好萊塢

上一則

曾與淫魔女友通信 洛杉磯奧運組委會主席獲准留任

下一則

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

延伸閱讀

劉雲平批司法部長說謊護川普 邦迪：你敢說我犯罪

劉雲平批司法部長說謊護川普 邦迪：你敢說我犯罪
法國外交官涉艾普斯坦案 外長下令徹查

法國外交官涉艾普斯坦案 外長下令徹查
製片人老公出現在艾普斯坦檔案 女星發聲明：正在辦離婚

製片人老公出現在艾普斯坦檔案 女星發聲明：正在辦離婚
盧特尼克認曾登淫魔「蘿莉島」用餐 兩黨議員都喊下台

盧特尼克認曾登淫魔「蘿莉島」用餐 兩黨議員都喊下台

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃