製片人現淫魔檔案 女星發聲明：正在辦離婚

好萊塢製片人巴瑞‧約瑟夫牽入艾普斯坦風波，被歌星妻子離婚。(路透)

好萊塢 製片人巴瑞‧約瑟夫森(Barry Josephson)的名字出現在已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案當中，他的影歌雙棲妻子布魯克約瑟夫森(Brooke Josephson)在Instagram發表聲明說，目前正在辦離婚，婚姻期間完全不知道老公跟艾普斯坦的關係。

根據洛杉磯 法院紀錄，曾演出電視影集「尋骨線索」(Bones)的46歲女星布魯克與69歲製片人巴瑞2007年結婚，但2024年12月已經分居，當時是巴瑞提出分手要求。約瑟夫森夫妻育有兩名兒女。

「鑑於本周的新聞事件，我準備分享一則個人近況，」布魯克在她的Instagram聲明中寫道。「巴瑞・約瑟夫森與我正在辦理離婚。在我們整段婚姻期間，我並不知道巴瑞與艾普斯坦之間的關係。」

布魯克在聲明寫道，請求各界尊重她與孩子的隱私，感謝同情理解。

根據艾普斯坦檔案的電郵紀錄，艾普斯坦仲介未成年少女賣淫而在2008年遭到定罪之後，巴瑞仍與艾普斯坦保持密切關係。巴瑞在2011年、2012年間，向艾普斯坦借款合計超過33萬元，款項用來繳稅。

電郵紀錄顯示，巴瑞向艾普斯坦推薦一名有著「傲人胸圍」的「年輕、迷人」女性，希望這名女性能獲得艾普斯坦聘用。

巴瑞‧約瑟夫森發表聲明說，對於電郵裡的言論「沒有辯駁藉口」，「那些粗鄙且幼稚的用詞，讓我深感羞愧」。聲明中說，雖然曾跟艾普斯坦一起參加社交活動，艾普斯坦也曾到片場探班，「但我沒搭過他的飛機，也沒到過他的小島，沒有看過他身邊有未成年人」。

聲明寫道：「我在娛樂圈工作47年的生涯裡遇過成千上萬人，毫無疑問的，我最大的遺憾就是笨到相信艾普斯坦對罪行的否認。他跨足各行各業社交圈的能力讓我印象深刻，也蒙蔽我的雙眼。」巴瑞在聲明中向艾普斯坦案所有受害者道歉。