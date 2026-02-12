我的頻道

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

中央社／舊金山11日電
全球首富馬斯克。（路透）
富比世（Forbes）雜誌慶祝美國建國250年，11日發布前250大在世創新者（Innovator）；名單橫跨科技、金融、影視等領域。全球首富馬斯克以打造橫跨不同產業的頂尖企業的成就榮登榜首，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳名列第五。

富比世指出，這250位創新者都傳承了「愛迪生式」的精神，他們不只是純粹的發明家，更是能將突破性技術推向市場、進而改變、甚至創造產業的商業領袖。

這份名單是從近千名候選人中遴選而出，除了經過人類評審團評比，還進一步讓人工智慧（AI）模型ChatGPT與Gemini，依照相同標準進行排名，最後由編輯團隊整理、決定最終結果。

54歲的馬斯克（Elon Musk）排名高居第一。富比世雜誌寫道，他「從0到1」創辦或打造出電動車大廠特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）、大腦晶片公司Neuralink、人工智慧公司xAI、還有隧道工程公司The Boring Company。

馬斯克也是史上唯一能橫跨五個不同領域，並個別打造出市值數十億美元等級公司的企業家。

第二和第三名分別為亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）；好萊塢導演喬治盧卡斯（George Lucas）排名第四，是前五名當中，唯一一位非科技界的領袖，實現了革新電影周邊商品市場的成就。

近來橫掃各大影響力榜單的輝達執行長黃仁勳名列第五。富比世表示，輝達以打造遊戲顯示卡起家，黃仁勳靠著及早押注平行運算，將這個原本較為小眾的市場，轉型為年營收約1870億美元的AI經濟核心引擎。

名單之中還有不少來自台灣的企業家身影，像是Garmin創辦人暨董事長高民環（Min Kao）、雅虎共同創辦人楊致遠（Jerry Yang）、金士頓（Kingston Technology）創辦人孫大衛（David Sun）、AI資料標註公司Surge創辦人Edwin Chen等人。

250人多為科技、新創界頂尖人士；金融領域方面，「股神」巴菲特（Warren Buffett）影響全球投資哲學數十年入列；影視界則有流行天后瑪丹娜（Madonna），及近年話題不斷的泰勒絲（Taylor Swift）等人，泰勒絲以重塑音樂產業成為第250名。

富比世也強調，美國是一個移民國家，這份名單充分反映了這個事實。

富比世 AI 黃仁勳

