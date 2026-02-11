我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

加拿大校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

馬斯克談願景：xAI月球設廠造AI衛星、X目標日活躍用戶破10億

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克周二表示，xAI擬在月球設廠製造AI衛星，並建造巨型彈射裝置將衛星送入太空，以取得更強運算能力。（路透）
馬斯克周二表示，xAI擬在月球設廠製造AI衛星，並建造巨型彈射裝置將衛星送入太空，以取得更強運算能力。（路透）

馬斯克周二晚間對旗下人工智慧新創公司xAI的員工表示，未來要在月球上蓋工廠，用來製造AI衛星，並將建造巨型彈射裝置，將這些衛星送入太空，以取得遠超其他企業的運算能力。

根據紐約時報取得的內部會議錄音，馬斯克在會議上說：「你們必須上月球。」他形容，若能建立這座月球設施，將有助xAI獲取比其他公司更強大的算力，儘管「難以想像那種規模的智慧會思考什麼」，但過程將「極其令人興奮」。

馬斯克上周才宣布，將xAI與火箭公司SpaceX合併，以利推動在外太空建置AI資料中心。如今藍圖再擴大至月球基地，但未說明具體建造方式。此時SpaceX正準備IPO，最快可能6月登場。

月球並非SpaceX過去的焦點。該公司自2002年創立以來，重心放在火星殖民。不過馬斯克近期多次在社群平台X多次談及月球，在周二的談話中將月球描述為通往火星的跳板，他的構想是先在月球建立「自給自足的城市」，再前往火星，最終探索外星文明。

馬斯克也在會中談及X平台的業務，聲稱每月活躍用戶約6億，該數目尚未獲獨立驗證，並預期即將推出新服務，例如XMoney的銀行功能與獨立聊天應用程式，以吸引用戶每日使用，目標是每日活躍用戶數突破10億。

馬斯克過去對新技術推出的預測時有大膽且不準確的紀錄。但他強調xAI成長速度領先同業，正進行組織調整。

馬斯克 AI 火星

上一則

柏克萊加大研究：AI工具提高職員工作效率 長久導致倦怠與壓力

延伸閱讀

X平台百萬徵文 多是右翼網紅或匿名帳號得獎 被批像馬斯克…

X平台百萬徵文 多是右翼網紅或匿名帳號得獎 被批像馬斯克…
目標轉向月球 馬斯克：SpaceX計畫建造「自我增長型城市」

目標轉向月球 馬斯克：SpaceX計畫建造「自我增長型城市」
X平台百萬元徵文大賽 得獎者多是右翼網紅 貼文充滿種族歧視

X平台百萬元徵文大賽 得獎者多是右翼網紅 貼文充滿種族歧視
身家8348億 馬斯克發文配悲傷符號「金錢買不到幸福」

身家8348億 馬斯克發文配悲傷符號「金錢買不到幸福」

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返