史丹福華裔研究生推配對平台暴紅 獲210萬創投資金

記者顏伶如／綜合報導
Date Drop透過66道題目,幫用戶找到價值觀相近的對象。圖為正在觀看Date Drop網站的民眾。(記者林鴻祥/攝影)
華爾街日報10日報導，史丹福大學(Stanford University)電腦系碩士班華裔研究生翁亨利(Henry Jin Weng，音譯)研發的線上配對平台Date Drop，透過有66個題目的問卷調查讓學生回答價值觀、生活方式、政治觀點等問題，每周二晚間9點公布電腦配對結果，吸引大批學生在宿舍房間、圖書館聚集，熱議演算法幫忙找到哪些對象；Date Drop熱度延燒到美東的哥倫比亞大學(Columbia University)、普林斯頓大學(Princeton University)、麻省理工學院(MIT)等至少十所學校，日前獲得210萬創投資金。

演算法撮合成功的史丹福學生經常在On Call Café校園咖啡廳約會，如果這學期帶著配對成功的對象一起光顧，還能獲贈一杯飲料招待。報導指出，超過5000多名史丹福學生使用過Date Drop。

Date Drop是在2025年9月上線，擔任宿舍助理的史丹福資料科學大四學生羅森費德(Ben Rosenfeld)說，學生總是討論著想跟誰配對成功、自己跟誰配對、朋友又跟誰配對。至於對配對結果不滿意的學生，則在Fizz論壇發文吐苦水。

報導指出，Date Drop的迅速崛起反映了當今許多大學生置身現實：對真實世界的情感追求感到卻步，但被約會程式永無止禁的滑動淹沒。

翁亨利表示，Date Drop程式碼是在三周之內寫完。他說，這個配對平台能幫人們抓住連結的機會，有機會跟某個特定對象見面，減少壓力。

平台設有提高成功配對的功能，如果因為朋友推薦而配對成功，當事人會接到電郵通知。

一口氣收到三封通知電郵的大一新生艾金斯(Wilson Adkins)說：「我就知道朋友在聯手算計。」艾金斯與一名女同學以相容度99.7%配對成功，但他連續幾周都刻意避開這名女同學，「因為看起來好像是我故意策畫，強迫事情發生」。後來他與女同學幾次一起讀書。

史丹福大學也是「婚姻公約」(The Marriage Pact)紅娘計畫的發源地，後來風靡100多所大學。創辦人麥克葛瑞格(Liam McGregor)2017年創立迄今已完成35萬次配對，撮合數十件婚姻。

「婚姻公約」覺得Date Drop問卷與行銷策略非常眼熟，11月間發出要求「停止並終止」(cease and desist)的侵權通知函。但翁亨利表示，團隊對自家產品有信心，會繼續運作。

史丹福大學(Stanford University)。(歐新社)
