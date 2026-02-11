女兒遭夫婿刺死 共和黨明州州長候選人強生宣布退選

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
明州共和黨州長候選人強生，因家中變故宣布退出選舉。(David Sherman/攝影)
明尼蘇達州和黨州長候選人強生(Jeff Johnson)的女兒哈莉．瑪麗．托布勒(Hallie Marie Tobler)，被女婿迪倫．托布勒(Dylan Tobler)刺死後，強生宣布退選。

明州共和黨9日在社群發表聲明稱，強生在女兒去世後取消競選活動。

「明州共和黨對強生女兒遭到暴力致死，感到萬分心碎，我們無法用言語充分表達對強生及其家人的悲痛與哀悼。失去孩子是難以想像的，我們為他們祈禱，願他們能度過這場毀滅性的悲劇，」共和黨表示，「我們請所有明州民眾一起為強生一家祈禱，在這個極其痛苦的時刻給予支持。」

根據聖克勞德警察局(St. Cloud Police Department)新聞通報，警方7日接獲報案，22歲的哈莉在明州聖克勞德市的公寓內，被丈夫迪倫用刀刺死，身上有多處刀傷，23歲的迪倫在刺死妻子後，隨後又持刀自殘，送醫後目前情況穩定。

迪倫出院後將移送史登斯郡(Stearns County)監獄。他10日被控二級謀殺罪，罪名與妻子之死有關。

聖克勞德位於明尼亞波利斯(Minneapolis)西北約65哩處。

強生曾任聖克勞德市議員，去年3月宣布競選共和黨州長候選人提名。

強生妻子在臉書上發文，哈莉和迪倫在交往五年後於2021年訂婚，同年11月結婚。

這起致命的家庭凶殺事件發生之際，正值明州加強移民管控，使得明州及其州長競選成為媒體的焦點。今年有多人爭奪共和黨州長候選人提名，包括眾議會議長麗莎．德穆斯(Lisa Demuth)和枕頭公司MyPillow執行長林德爾(Mike Lindell)等人。

明州州長華茲(Tim Walz)是2024年民主黨副總統候選人，他1月宣布退出連任競選，理由是明州的一起欺詐醜聞引起了廣泛關注。

之後明州民主黨參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)宣布競選州長，她在社群媒體X上就哈莉的去世發表聲明。

「我向強生及其家人致以最深切的慰問，他們的女兒於7日晚不幸離世，」柯洛布查說，「強生和我正在為所有愛她的人祈禱，願他們能度過這段難以想像的艱難時期。」

明州 共和黨 柯洛布查

