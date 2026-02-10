我的頻道

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

強力掃蕩非法移民 德州南部房屋興建延宕數月

記者顏伶如／綜合報導
強力移民掃蕩讓德州南部經濟受到重挫，房地產相關行業受到衝擊之下，房屋興建進度延宕數月。(示意圖，美聯社)
強力移民掃蕩讓德州南部經濟受到重挫，房地產相關行業受到衝擊之下，房屋興建進度延宕數月。(示意圖，美聯社)

華爾街日報9日報導，強力掃蕩非法移民掃蕩讓德州南部經濟受到重挫，房地產相關行業受到衝擊之下，房屋興建進度延宕數月，一家混凝土供應商聲請破產保護，另一家磁磚供應商則損失530萬元銷售額。由於合法移民也遭到拘留，建築勞工人心惶惶，希達哥郡(Hidalgo County)住宅興建工程減少大約30%。

名稱為「蒙特塞洛」(Monte Cielo)的住宅開發案如今可以看到蓋到一半的房子，工地只有寥寥幾名工人。建築商說，工地冷清是因為過去幾個月至少遭到6次非法移民掃蕩，最近一次是幾周之前，有8名工人被捕。

房地產開發商賈西亞(Alejandro Garcia)說，工人一聽說「蒙特塞洛」要招人，馬上就說「不管付多少錢都不會去」。

報導指出，工程延誤導致買家成本提高、建商獲利空間壓低，某些建商表示，目前只求能夠回本。德州南部不少建材供應商正在裁員。

房屋建商流失工人，工程無法進行，2025年5月下旬至11月期間，混凝土用量減少60%。位於德州米申(Mission)的混凝土供應商57 Concrete銷售大幅縮水，12月向法院聲請美國破產法第11章(Chapter 11)破產保護。

南德州建商協會(South Texas Builders Association)執行長葛雷羅(Mario Guerrero)說，基本上 非法移民幹員把所有工人帶走，不管有沒有合法證件。

葛雷羅表示，自己跟當地社區絕大多數民眾一樣，選舉時都投票給川普總統，也支持驅逐罪犯，「可是當你在工作地點製造恐怖時，大家就都不敢去上班了」。

美國總承包商協會(Associated General Contractors of America)在今年1月報告指出，全國三分之一商業建築包商表示，過去半年裡受到非法移民執法行動影響。建商表示，建築工地的掃蕩行動不只逮捕非法入境者，也逮捕合法身分的勞工。

磁磚供應商Materiales El Valle總經理羅德里格斯(Luis Rodriguez)說，公司是岳父40年前創立的， 非法移民掃蕩導致銷售額損失530萬元，公司成立以來首次裁員。他說，對於工地 非法移民執法習以為常，但以前政府是逮捕特定對象，現在聯邦幹員是所有人通通逮捕。

非法移民 德州 房地產

能源價格飆漲 白宮放眼資料中心「自願」協議

麻州博士國際生去年被捕 律師：移民法院阻止驅逐遣返

