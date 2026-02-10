我的頻道

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

超級盃維安 加州出動空中國民兵F-15戰機 保衛球場方圓30哩領空

編譯王曉伯／綜合報導　
加州空中國民兵第144戰鬥機聯隊的F-15C戰鬥機，將在超級盃當天負責球場方圓30哩空域的安全。(美聯社)
加州空中國民兵第144戰鬥機聯隊的F-15C戰鬥機，將在超級盃當天負責球場方圓30哩空域的安全。(美聯社)

加州空中國民兵第144戰鬥機聯隊(144th Fighter Wing)的職責的是保衛國土領空安全，不過在8日有一項特別任務，就是防衛當天超級盃比賽現場方圓30哩的空域。

國家美式足球聯盟(NFL)超級盃決賽是美國體壇年度最大盛事，甚至凌駕其他政治經濟大事，安全問題不容忽視。今年在加州聖塔克拉拉(Santa Clara)的李維體育場(Levi's Stadium)開打，由西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)對決新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)。

在超級盃的維安工作上有一件鮮為人知的行動，是聯邦航空管理局(FAA)已將比賽場地方圓30哩的空域劃為禁航區，禁止任何飛行器進入，並由北美防空司令部(NORAD)負責監視。如果發現任何潛在威脅，第144戰鬥機聯隊就會出動F-15C戰機加以攔截。

第144聯隊在超級盃比賽前已進行多次演練。該聯隊中校貝倫斯(Daniel Behrens)表示，他們已準備好了，如果有飛機或無人機進入領空，警報就會響起，而在幾分鐘內F-15戰機就會升空攔截。根據該聯隊首席士官長普斯(Sean Coups)表示，F-15戰機火力強大，人稱「美國甜心」。　　　

第144戰鬥機聯隊上校大隊長保羅斯(Joel Pauls)表示，在空防上，無人機是一個愈來愈嚴重的問題，超級盃就是其中之一。他說：「現在無人機到處都是，絕對是一個需要重視的問題。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)國防軍事記者庫比(Courtney Kube)日前搭乘第144聯隊的F-15戰機，體驗「美國甜心」升空執行攔截任務。在這次由加州空中國民兵與美國民間航空巡邏隊(Civil Air Patrol)共同執行的演習中，假想狀況是搜尋與攔截兩架闖入禁航區的塞斯納民用輕型機。

F-15飛行員在找到這兩架飛機後，評估他們不具敵意，於是設法引起這兩架民眾飛機駕駛的注意。F-15戰機靠近民航機，圍繞他們飛行，並且閃燈與搖擺機翼，以緊急無線電頻道聯絡民間駕駛員，「這是美國空軍執安全任務，你們已被攔截。」然後戰機會護送民用機飛離禁航區。

超級盃 加州 無人機

