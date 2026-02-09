情人節鮮花需求仍增 不受川普關稅、產地工資漲價影響

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
受到關稅與工資影響，今年情人節表達愛意送花，要多花點錢。圖為紐約市曼哈頓超市外的情人節花攤。(路透)
受到關稅與工資影響，今年情人節表達愛意送花，要多花點錢。圖為紐約市曼哈頓超市外的情人節花攤。(路透)

2月14日情人節(Valentine's Day)即將來臨，鮮花需求量大增；全美市場販售的切花(cut flowers)，主要來自中南美洲，今年受到川普總統對等關稅的影響，價格將明顯上漲。

美國花卉進口商協會(AFIA)執行副總裁克里斯汀·博爾特(Christine Boldt)表示，今年買鮮花可能會發現價格稍貴，因為去年對哥倫比亞和厄瓜多的進口商品徵收關稅，以及哥倫比亞今年實施了新的最低工資標準。

海關暨邊境保護局(CBP)指出，美國進口的切花90%經由邁阿密通關，其餘10%經由洛杉磯。

邁阿密國際機場的農產品檢查員這陣子非常忙碌，要檢查9.9億枝切花，包括玫瑰(Roses)、康乃馨(carnations)、乒乓菊(pompons)、繡球花(hydrangeas)、菊花(chrysanthemums)和滿天星(gypsophila)，它們都是從哥倫比亞和厄瓜多空運進來，準備運往美國和加拿大的花店和超市出售。

邁阿密最大的鮮花進口商是總部位於哥倫比亞美德殷(Medellin)的哥倫比亞航空貨運公司(Avianca Cargo)。執行長艾利亞斯(Diogo Elias)6日表示，該公司正在安排320架次貨運班機，運送約1.9萬噸鮮花，班次數量是平常的兩倍多。

「我們全年都運送鮮花，但情人節很特別，」艾利亞斯說，「會更集中送玫瑰，尤其是紅玫瑰。目前，紅玫瑰占比超過50%到60%。」

儘管花價漲，鮮花仍然是邁阿密機場最大宗的進口貨物之一，機場執行長庫蒂耶(Ralph Cutie)表示。去年，該機場接收近350萬噸貨物，其中鮮花占40萬噸。超過四分之一的鮮花在情人節前運抵，比去年增加了6%。

「在內布拉斯加州(Nebraska)奧馬哈(Omaha)的母親、妻子或女友收到的情人節或母親節鮮花，都從我們的機場送出，」庫蒂耶說。

CBP官員阿隆索(Daniel Alonso)表示，農檢員要防止潛在的有害植物、害蟲、外來物種和疾病進入美國。平均每天會發現40種到50種植物害蟲，最常見的是蛾。這些害蟲會被移交給聯邦農業部相關人員評估潛在的威脅。

全美九成進口新鮮花卉都在佛州邁阿密市國際機場，接受報關農產檢查。(美聯社)
全美九成進口新鮮花卉都在佛州邁阿密市國際機場，接受報關農產檢查。(美聯社)

