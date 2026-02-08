我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美高山滑雪名將沃恩受傷 出動直升機送醫

日本大選自民黨大勝 有望單獨跨越2/3門檻

淫魔兼食人魔？網瘋傳艾普斯坦「吃嬰兒」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國司法部1月30日公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，圖為翻拍於2月1日的檔案照。(美聯社)
美國司法部1月30日公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，圖為翻拍於2月1日的檔案照。(美聯社)

美國司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，其中一封標題「奶油嬰兒」的電子郵件同時提到「嬰兒」和「植物性奶油」，並稱「不確定奶油和嬰兒是同個等級」，引發社群聳動指控，稱艾普斯坦圈子食人，甚至有網友翻出艾普斯坦聚會的餐桌照影射未經證實的指控，看了令人頭皮發麻。

對此，美國事實查核網站Snopes統計，檔案出現52次「吃人肉」（cannibal）和「同類相食」（cannibalism），但沒有任何內容能直接證明社群平台流傳的指控。

印度斯坦時報報導，美國司法部1月30日公布大量文件後，社群開始流傳說法，宣稱艾普斯坦及其社交圈「吃嬰兒」、從事食人行為，部分貼文選擇性引用檔案中電郵與訪談片段作為佐證。

在一封題為「奶油嬰兒」（Cream cheese baby）的電郵中，艾普斯坦回覆：「有數百萬個嬰兒，卻幾乎沒有什麼好的植物奶油。」接著又回文，「哈，我不知道奶油和嬰兒是不是同個等級......」

報導提到，艾普斯坦檔案中多次出現「奶油」（cream cheese），多數語境是一般用途，與食物或活動安排有關；紀錄中也沒有跡象顯示這個詞彙被當作暴力或食人的暗語。

對此，美國老牌事實查核網站Snopes表示，檔案確實出現相關詞語，但真實性並未受到證實。Snopes統計，「cannibal」在艾普斯坦檔案中出現52次，「cannibalism」出現6次，但沒有任何內容能直接證明社群平台流傳的指控。

Snopes在報告中寫道，根據經核實的聯邦紀錄，「檔案提及食人與獻祭」的說法屬實，但這並不等於相關指控已被證實為真。而這部分說法可追溯至一場據稱發生於2019年、由聯邦調查局（FBI）官員與一名匿名人士進行的訪談紀錄。

Snopes引述司法部紀錄指出，這名匿名男子宣稱他在2000年於艾普斯坦的遊艇上目睹極端虐待，並在寄給FBI的電郵中指稱，他「是某種獻祭儀式的受害者，他的腳被彎刀割傷，但沒有留下疤痕；在遊艇上，他目睹嬰兒被肢解、腸子被取出，並有人食用這些腸子中的糞便。」他還指控當時遭到艾普斯坦與其他知名人士性侵。

不過，司法部紀錄顯示，這名男子未提供任何證據支持其說法。Snopes也指出，該男子並未明確指控「食人」，而是指稱有人攝取人類糞便。

▼收聽一洲焦點Podcast：

艾普斯坦 司法部 FBI

上一則

歧視歐巴馬視頻雖撤 川普「喜歡開頭，沒看結尾」拒道歉

下一則

Hims & Hers停售仿製減重藥 以免面臨法律行動

延伸閱讀

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務
艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查

艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查
與艾普斯坦傳露骨簡訊…挪威王儲妃致歉

與艾普斯坦傳露骨簡訊…挪威王儲妃致歉
西藏官媒罕見發文提達賴：美「淫魔」文件他出現169次

西藏官媒罕見發文提達賴：美「淫魔」文件他出現169次

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
大華3死7傷車禍 2罹難者是移民打工族

大華3死7傷車禍 2罹難者是移民打工族