壞痞兔超級盃中場秀 不懂西班牙語也能欣賞

編譯彭馨儀／綜合報導
波多黎各歌手壞痞兔8日在超級盃中場表演，各界關注。(路透)
波多黎各歌手壞痞兔8日在超級盃中場表演，各界關注。(路透)

Spotify全球串流音樂播放量冠軍，饒舌歌手壞痞兔(Bad Bunny)才剛以西語專輯「DeBÍ TiRAR MáS FOToS」獲得葛萊美獎肯定，8日又將登上超級盃中場秀舞台，可能會成為拉丁文化史上的里程碑。美聯社7日率先透露了一些關於這場眾所期待表演的細節。

壞痞兔的表演有哪些亮點？

壞痞兔5日接受Apple Music播客贊恩洛(Zane Lowe)採訪時提到，他的表演為時長達約13分鐘；一般超級盃中場秀時間長度是12到15分鐘。

「這將是一場盛大的派對，」壞痞兔說，「我當然想把許多屬於我的文化帶上舞台。但我真的不想爆雷。到時候一定會很好玩。」

其實中場秀1分30秒的預告片已經定調是輕鬆愉快。壞痞兔走向一棵鳳凰木，並播放單曲「Baile Inolvidable」。

壞痞兔會全程以西班牙文表演嗎？

壞痞兔5日還提到，「大家不需要懂西班牙文就能欣賞表演，但要有跳舞的準備。」

其實去年10月，壞痞兔主持「周六夜現場」(Saturday Night Live)，用西語開場。演出結束，他用英語開玩笑，「如果你沒聽懂我剛才說的，那你還有四個月的時間來學。」這顯然是在暗指超級盃和那些批評他的人。

我們能期待看到哪些象徵符號symbols呢？

美聯社猜測可能會有波多黎各國旗，留意是現行的紅藍白色，還是獨立運動時的淺藍色。

有激動人心時的波多黎各口頭禪，例如 :「Wepa！」類似於驚呼「哇」。

有小屋(Casita)，波多黎各乃至整個加勒比海地區的標誌性建築。

有鳳凰樹，展現波多黎各的自然之美。

有壞痞兔MV的青蛙朋友，是波多黎各瀕危的兩棲，鳳頭蟾蜍(El Sapo Concho)。

有波多黎各傳統樂器，包括十弦吉他(cuatro)、刮葫(guiro)、雙棍(palitos)、牛鈴(cencerro)、沙鈴(maracas)、木桶鼓(barriel)、鈴鼓(pandereta)。

中場秀會特邀嘉賓嗎？

美聯社說，如果有特別來賓，馬克安東尼(Marc Anthony)、瑞奇馬丁(Ricky Martin)、珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)都是可能人選。

這會是一場政治表演嗎？

也不無可能，壞痞兔在葛萊美獎(Grammys)，高喊「ICE Out」(移民及海關執法局滾出去）。

超級盃1票難求 能進場的球迷年收入至少20萬

「超級盃後遺症」2620萬人隔天想請假 人數或創新高

超級盃倒數 灣區「星光」湧現…瑪莎史都華、大衛賴特曼都來了

加州乾暖將結束 所幸超級盃時不會下雨

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

