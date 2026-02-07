我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獨立拱門及周遭地理環境的縮尺模型。(路透)
獨立拱門及周遭地理環境的縮尺模型。(路透)

匿名人士透露，川普總統打算建造一座紀念美國獨立250周年新地標的計畫，變得愈來愈宏大，這座俯瞰波托馬克河(Potomac River)的拱門、最終可能約有25層樓高，比巴黎凱旋門更高大壯觀；250呎的高度令70呎高的白宮、100呎高的林肯紀念堂(Lincoln Memorial)都相形見絀。原本支持建築一座較小規模拱門的專家們，如今對此高度感到擔憂。

華盛頓郵報報導，規畫中的建築暫名「獨立拱門」(Independence Arch)，將座落在林肯紀念堂對岸，阿靈頓紀念大橋(Arlington Memorial Bridge)前方，距離阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)入口不遠的一小個交通圓環上。

知情人士透露川普曾考慮過較小版本的拱門，包括165呎與123呎的設計，並在去年一次晚宴上展示過這些方案，但好大喜功的他想讓造訪華府的遊客留下深刻印象，認為「250周年蓋250呎」最合理。

歷史學者與建築學者認為這座巨大拱門蓋在交通圓環中央，會扭曲周邊紀念設施的原始意涵，改變多處歷史地點之間的關係，例如銜接波多馬克河兩岸的阿靈頓紀念橋，原意是在象徵內戰後的南北連結。

本篤會學院(Benedictine College)建築系主任黑格(John Haigh)表示拱門可能會遮擋阿靈頓公墓內、座落於山坡上的阿靈頓之家(Arlington House)，也就是南軍名將羅伯·E·李故居的視線。250呎高的拱門可能改變行人從華盛頓走向阿靈頓國家公墓時的視野，專家們也提醒若不重新調整圓環周邊，行人可能因為車流繁忙而難以靠近拱門。

川普上月31日被記者問及拱門高度時，刻意避而不談，但重申希望打造全球最大的拱門。川普曾說要超越164呎高的巴黎凱旋門；目前全球最高的紀念拱門在墨西哥市，高達220呎。川普去年12月告訴政治新聞網站Politico希望在兩個月內動工，但鑑於白宮官員尚未公開最終計畫或提交給聯邦審查小組，這個時程似乎不太可能。

從獨立拱門的預定地點，遙望跨越波多馬克河的阿靈頓紀念大橋，以及對岸的林肯紀念堂。...
從獨立拱門的預定地點，遙望跨越波多馬克河的阿靈頓紀念大橋，以及對岸的林肯紀念堂。(歐新社)
川普總統去年在一次白宮晚宴上展示獨立拱門的模型。(路透)
川普總統去年在一次白宮晚宴上展示獨立拱門的模型。(路透)

川普 白宮 墨西哥

上一則

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

下一則

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

延伸閱讀

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕
川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發

川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣