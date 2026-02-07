川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀

獨立拱門及周遭地理環境的縮尺模型。(路透)

匿名人士透露，川普 總統打算建造一座紀念美國獨立250周年新地標的計畫，變得愈來愈宏大，這座俯瞰波托馬克河(Potomac River)的拱門、最終可能約有25層樓高，比巴黎凱旋門更高大壯觀；250呎的高度令70呎高的白宮 、100呎高的林肯紀念堂(Lincoln Memorial)都相形見絀。原本支持建築一座較小規模拱門的專家們，如今對此高度感到擔憂。

華盛頓郵報報導，規畫中的建築暫名「獨立拱門」(Independence Arch)，將座落在林肯紀念堂對岸，阿靈頓紀念大橋(Arlington Memorial Bridge)前方，距離阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)入口不遠的一小個交通圓環上。

知情人士透露川普曾考慮過較小版本的拱門，包括165呎與123呎的設計，並在去年一次晚宴上展示過這些方案，但好大喜功的他想讓造訪華府的遊客留下深刻印象，認為「250周年蓋250呎」最合理。

歷史學者與建築學者認為這座巨大拱門蓋在交通圓環中央，會扭曲周邊紀念設施的原始意涵，改變多處歷史地點之間的關係，例如銜接波多馬克河兩岸的阿靈頓紀念橋，原意是在象徵內戰後的南北連結。

本篤會學院(Benedictine College)建築系主任黑格(John Haigh)表示拱門可能會遮擋阿靈頓公墓內、座落於山坡上的阿靈頓之家(Arlington House)，也就是南軍名將羅伯·E·李故居的視線。250呎高的拱門可能改變行人從華盛頓走向阿靈頓國家公墓時的視野，專家們也提醒若不重新調整圓環周邊，行人可能因為車流繁忙而難以靠近拱門。